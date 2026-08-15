Slafkovský o penězích v NHL i olympiádě: v rozhovoru odhalil i dosud neznámé zranění

Jednička draftu 2022 prošla za poslední dva roky třemi výraznými momenty, které dohromady vykreslují oblouk jeho kariéry. V létě 2024 se finančně zavázal Montrealu na rekordně dlouhou dobu. Na podzim téhož roku zmizel ze sestavy se zraněním, které klub označil jen vágním „zranění horní části těla“, a když se vrátil, řekl novinářům, že šlo o něco, o čem předtím nikdy neslyšel. A v únoru 2026 nastoupil na olympijský turnaj jako lídr slovenského útoku. Tři příběhy, které spolu souvisejí víc, než se na první pohled zdá.
Kontrakt za miliardu a půl: sázka, nebo jistota?
2. července 2024 oznámil Montreal Canadiens prodloužení smlouvy se Slafkovským na osm let v celkové hodnotě 60,8 milionu dolarů, tedy zhruba 1,46 miliardy korun. Roční zátěž pro platový strop činí 7,6 milionu dolarů. Dvaadvacetiletý Slovák tehdy mluvil o touze být dlouhodobě součástí „něčeho speciálního“ v Montrealu, žádná stížnost na podmínky, žádné vyjednávací drama.
Jak si jeho kontrakt stojí mezi vrstevníky? Poměrně střízlivě:
Hráč Pozice AAV (mil. USD) Délka Logan Cooley centr 10,0 8 let Wyatt Johnston centr 8,4 5 let Lucas Raymond křídlo 8,075 8 let Matthew Knies křídlo 7,75 6 let Juraj Slafkovský křídlo 7,6 8 let
Mezi mladými křídelníky jde o tržně silný, ale nikoli přepálený kontrakt. A první sezona pod novou smlouvou to potvrdila: 30 gólů, 43 asistencí, 73 bodů. Z příběhu o drahém mladíkovi se stal příběh o hráči, který investici splácí.
Záhadné zranění, které nebylo ramenem
22. října 2024
Montreal oznámil, že Slafkovský bude chybět minimálně týden se zraněním horní části těla. Žádná diagnóza, žádné detaily, standardní praxe NHL, kde hlášení o zraněních fungují spíš jako mlžná clona než informační servis. Média okamžitě spekulovala o rameni. ESPN odkazovalo na tréninkový incident z předchozího týdne, při kterém si Slafkovský údajně poranil pravé rameno.
Jenže 29. října, v den návratu do sestavy, Slafkovský spekulace smetl. Řekl, že o rameno nešlo. Popsal zranění jako „zvláštní“, něco, o čem prý předtím neslyšel. Konkrétní diagnózu ale neprozradil.
Právě tady leží jádro celé zdravotní linky. Nejde o utajování ani o skandál. Jde o nedopovězenou diagnózu v systému, který nedopovězené diagnózy přímo podporuje. Kluby NHL nemají povinnost sdělovat přesný typ zranění a hráči to většinou respektují. Slafkovský udělal víc než většina, opravil chybnou spekulaci. Ale tečku za příběhem neudělal.
Olympiáda jako důkaz, že tělo drží
Pokud někdo pochyboval, jestli říjnová epizoda zanechala stopy, odpověď přišla v únoru 2026 v Miláně. Slafkovský nastoupil na olympijský turnaj jako klíčová tvář slovenské nominace. Před turnajem mluvil o tom, že s hráči NHL půjde o „jiný turnaj“ a že chce být nejlepší verzí sebe sama.
Slova naplnil čísly: 4 góly a 4 asistence v 6 zápasech. Byl
nejproduktivnějším hráčem Slovenska na turnaji. Žádný náznak, že by ho cokoli brzdilo.
Pro kontext: na olympiádu nepřijel jako nováček s jednou dobrou sezonou. Předcházely jí tři po sobě jdoucí ročníky v NHL s rostoucí produkcí: 50 bodů v sezoně 2023/24, 51 bodů v ročníku 2024/25 a pak zmíněných 73 bodů v sezoně 2025/26. Vzestupná křivka, kterou říjnové zranění viditelně nepřerušilo.
Co říká oblouk kariéry jedničky draftu
Slafkovského cesta v Montrealu nebyla od začátku přímočará. Nováčkovská sezona 2022/23 přinesla jen 10 bodů ve 39 zápasech, čísla, která živila pochybnosti o tom, jestli si zasloužil být jedničkou. Druhý rok přišel zlom: 50 bodů v plné sezoně a rekord Montrealu v počtu bodů teenagera. Třetí rok stabilizace. Čtvrtý rok průlom.
Proti přepáleným očekáváním „okamžité superstar“ byl start pomalejší. Ale do léta 2026 data mluví jasně: Slafkovský status jedničky draftu naplňuje. Dělá to po svém, s vlastním tempem, a s jedním zvláštním zraněním, jehož název zná jen on a jeho lékaři.
Možná ho jednou prozradí. Možná ne. Na ledě to už dávno nehraje roli.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Vojtěch Zelenka