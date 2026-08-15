Nejhorší pivo z českých supermarketů. Češi ho kupují každý týden a vůbec neví, co je s ním špatně

Do košíku putuje skoro automaticky. Nejlevnější desítka za pár korun, kterou spousta lidí bere jako samozřejmost a nad výběrem vůbec nepřemýšlí. Jenže právě u těchhle piv se ve slepých degustacích znovu a znovu objevují stejné vady. A většina pijáků netuší, čím to je ani jak by slabý kousek poznali ještě před pokladnou.
Jedno konkrétní „nejhorší“ pivo neexistuje. Vady se ale opakují
Když pětice degustátorů ochutnává levná výčepní piva naslepo, z očíslovaných sklenic zmizí značka i cena a rozhoduje jen samotná chuť. A ukazuje se, že nejslabší vzorky spojují podobné neduhy:
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Žádná jediná značka proto není „ta nejhorší“ jednou provždy. Špatně může dopadnout i pivo, které jinde sbírá pochvaly, klidně kvůli jedné nepovedené šarži nebo špatnému skladování. Podstatné je, že levné supermarketové pivo je svým způsobem loterie a slabý kousek prozradí teprve chuť.
Ve slepé degustaci zmizí značka i cena a o výsledku rozhoduje jen chuť ve sklenici. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Za nižší cenou často stojí náhražky sladu
Poctivé pivo vzniká ze čtyř surovin: vody, ječného sladu, chmele a kvasnic. Levnější výroba ale ráda sáhne po zkratce. Část sladu nahradí cukr nebo glukózový a maltózový sirup, tedy surovina znatelně lacinější než slad. Vyhláška o požadavcích na nápoje takovou náhradu povoluje, ovšem nejvýš do jedné třetiny extraktu původní mladiny. Motiv je čistě ekonomický a chuti piva to nepomáhá. Čím víc přírodních surovin nahradí průmyslově upravená varianta, tím dál má výsledek k představě ryze přírodního nápoje.
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Zlevňuje se i chmelení. Namísto klasických sušených hlávek se do várek běžně dávají chmelové produkty ve formě granulí a hlavně chmelové extrakty a isoextrakty. U granulí se kvalita chuti prakticky nemění, u extraktů už se ale od tradičního postupu vzdalujeme. Všechny tyhle náhražky naštěstí musí výrobce vypsat ve složení.
Nejčastější náhražky přehledně shrnuje následující tabulka:
Surovina Tradiční forma Levnější náhražka Slad ječný slad cukr nebo glukózový a maltózový sirup Chmel sušené chmelové hlávky granule, chmelové extrakty a isoextrakty Výčepní desítka je z principu lehčí
Většina piv, po kterých v supermarketu saháme, jsou výčepní desítky. Označení desítka nebo dvanáctka přitom mnoho lidí zaměňuje s obsahem alkoholu. Ve skutečnosti stupňovitost vyjadřuje hutnost mladiny, tedy množství látek, které do ní slad při vaření odevzdá. Čím jich je méně, tím je pivo lehčí a méně plné. Výčepní pivo se pohybuje kolem 7 až 10 %, ležák mezi 11 a 12,99 %.
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Nižší stupňovitost sama o sobě nic nezkazí, jen vysvětluje, proč levná desítka chutná řidčeji než dvanáctka z hospody. Horší je, když se k lehkému základu přidají ještě náhražky a uspěchaná výroba. Pak z piva zbude nevýrazná tekutina, která pivo připomíná jen vzdáleně.
Než pivo koupíte, přečtěte si etiketu
Nejlepší obrana proti zklamání zabere pár vteřin u regálu. Složky jsou na etiketě seřazené podle množství, takže je hned vidět, jestli za vodou následuje jen ječný slad, chmel a kvasnice, nebo se tam připletl cukr a sirup. Krátké a čisté složení bývá dobré znamení.
Dávejte pozor i na to, co vlastně kupujete. Vedle piva se v regálech míhají takzvané míchané nápoje z piva, které skutečným pivem nejsou. A slova jako „přírodní“ nebo „živé“ na pivní etiketě podle pravidel být vůbec nesmějí, takže když na ně narazíte v reklamě, berte je s rezervou.
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Nejužitečnější poznatek ze slepých degustací zní asi takhle: nejdražší vzorek klidně skončí u dna a pivo za deset korun celý test vyhraje. O výsledku rozhodují hlavně suroviny a způsob výroby. Piva vlastních řad supermarketů proto nemusí zklamat a ani zvučný pivovar žádnou kvalitní várku předem nezaručí.
Vyplatí se proto věnovat chvíli složení místo ceny nebo pouhého návyku. A pokud vás zajímají konkrétní vítězové i propadáci z redakčních slepých degustací levných piv, najdete je v testech odkázaných pod článkem.
Zdroje: https://www.prazdroj.cz/1590-pr-vodce-pivem-pro-za-te-n-ky, https://cs.wikipedia.org/wiki/Pivo, https://www.szpi.gov.cz/clanek/pivo-a-napoje-na-bazi-piva.aspx, https://www.alkoholium.cz/tradicni-ceske-pivo-plne-nahrazek/, https://www.arecenze.cz/clanky/test-17-vycepnich-piv-2025/, https://www.arecenze.cz/clanky/test-15-levnych-piv-2026/