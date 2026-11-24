Evropský parlament se nedokáže shodnout na reformě emisních povolenek, klimatická konference COP31 v Antalyi skončila bez dohody a dovozci ropy, plynu a uhlí dostanou na plnění metanových pravidel dva roky navíc.
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Evropský parlament se zatím nedokázal shodnout, jak upravit systém emisních povolenek (EU ETS). Výbor pro průmysl (ITRE) minulý týden odmítl kompromis lidovců a liberálů a hlasování o svém stanovisku odročil. Nový termín zatím nestanovil. Spor se vede hlavně o to, jak rychle má klesat emisní strop, jak dlouho mají firmy dostávat povolenky zdarma a zda má být jejich přidělování podmíněno investicemi do dekarbonizace.
Evropská komise v červenci navrhla, aby firmy od roku 2031 získávaly bezplatné povolenky jen tehdy, pokud investují do čistší výroby. Podniky by nejprve dostaly 80 % bezplatných povolenek na základě schváleného investičního plánu. Zbývajících 20 % by získaly až poté, co prokážou, že investice skutečně provedly a dosáhly slíbeného snížení emisí. Celková hodnota investic do dekarbonizace by přitom měla odpovídat hodnotě bezplatných povolenek.
Zpravodaj ITRE Jüri Ratas (EPP) chtěl ve svém návrhu stanoviska tuto podmínku vypustit. Bezplatné povolenky by tak nebyly vázány na investiční plány ani na prokazování jejich naplnění. Firmy by je musely vracet jen v případě, že by výrobu přesunuly mimo EU. Ratas argumentoval potřebou realistických podmínek pro průmysl, který čelí vysokým nákladům, zahraniční konkurenci i technologickým a infrastrukturním limitům dekarbonizace. Navrhoval také jiné tempo snižování emisního stropu.
Jeho návrh se týkal také odvětví, která spadají pod mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM). Ratas chtěl zpomalit postupné omezování bezplatných povolenek v těchto sektorech, aby firmy měly více času na přizpůsobení novým pravidlům.
Výbor ITRE se nakonec na znění své zprávy k návrhu nedohodl. Zůstává tak zatím bez stanoviska. Neúspěch komplikuje pozici EPP, která reformu vede i v hlavním výboru pro životní prostředí (ENVI). Zpravodajem je tam zkušený německý lidovec Peter Liese. Hledání většiny bude složitější a otevřená zůstává otázka, zda se lidovci přiblíží socialistům a zeleným, nebo budou hledat podporu jinde. Liese se však spolupráce s krajní pravicí brání.
Hlasování v ENVI se i kvůli fiasku ve výboru ITRE posunulo z 1. na 7. prosince. Paralelně s prací europoslanců se na pozici k ETS snaží dohodnout i ministři životního prostředí. Ti chtějí přijmout své stanovisko 11. prosince.
Co se odehrálo v uplynulém týdnu?
COP31 v Antalyi skončil bez dohody. Klimatická konference se v neděli zhroutila, když se země ani po více než dvou týdnech vyjednávání neshodly na zastřešující dohodě. Rozhodla otázka fosilních paliv. EU, Spojené království a malé ostrovní státy jako Tuvalu odmítly text, protože fosilní paliva vůbec nezmiňoval, označily ho za greenwashing a obvinily ropné státy z „únosu“ jednání.
Metanové nařízení se odkládá o dva roky. Vlády a europarlament se v noci na čtvrtek 19. listopadu dohodly na dvouletém odkladu metanových pravidel pro dovozce ropy, plynu a uhlí. To je dvojnásobek toho, co navrhovala Komise. Povinnosti monitorování, vykazování a ověřování pro dovozce začnou platit v lednu 2029. Dohoda leží napůl cesty mezi Radou, která chtěla odklad o rok, a Parlamentem, který chtěl tři roky.
Dohoda o rychlejším povolování sítí a obnovitelných zdrojů. Evropský parlament a Rada se v noci na středu 18. listopadu dohodly na pravidlech, která mají zrychlit povolování obnovitelných zdrojů, sítí, úložišť a dobíjecích stanic. Dohoda poprvé na úrovni EU zavádí lhůty pro povolování klíčových prvků sítí a rozšiřuje princip převažujícího veřejného zájmu na kritickou energetickou infrastrukturu.
EU a Británie propojí trhy s povolenkami. Na summitu v Bruselu 20. listopadu EU a Spojené království oznámily ukončení jednání o propojení svých systémů obchodování s emisemi. Spuštění se plánuje na 1. ledna 2028 a propojení ještě musí být ratifikováno. Dohoda otevírá cestu k možnému vzájemnému vynětí z mechanismů uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM).
Osm zemí v čele s Německem odmítá další odklad ETS2. Ministři životního prostředí Dánska, Finska, Německa, Lucemburska, Nizozemska, Portugalska, Španělska a Švédska napsali komisaři Hoekstrovi, že další odklady ETS2 by ohrozily energetickou bezpečnost Evropy, prodloužily závislost na dovozu fosilních paliv a zbrzdily investice do čistých technologií. Na druhé straně stojí Polsko, Maďarsko, Česko a Itálie, které tlačí na další odklad. Český premiér Babiš chce posun až do roku 2030.
ECHA podpořila celounijní zákaz PFAS. Socioekonomický výbor ECHA (SEAC) formálně přijal konečná stanoviska, která podporují celounijní omezení PFAS. Doporučuje postupný harmonogram a cílené výjimky, aby průmysl nedostal náhlý šok. Stanovisko nyní míří ke Komisi, která připraví návrh omezení k hlasování členských států. Komise zatím neřekla, kdy návrh předloží.
Co nás čeká?
23.–26. listopadu – Zasedá plénum Evropského parlamentu. V úterý 24. listopadu europoslanci hlasují o změně rezervy tržní stability EU ETS, která má ukončit rušení povolenek držených v rezervě. Na programu je také zrychlení environmentálního posuzování v rámci environmentálního omnibusu. Jde o snahu zkrátit a zjednodušit proces, při kterém se posuzuje dopad plánovaných projektů na životní prostředí. Ve čtvrtek 26. listopadu plénum debatuje o výsledku COP31 v Antalyi.
24. listopadu – Komise představí podzimní balíček evropského semestru. Představí také akt o kvantových technologiích a 10. zprávu o soudržnosti.
25. listopadu – Coreper jedná o ETS. Velvyslanci členských států (Coreper) projednají revizi systému emisních povolenek, přípravu trialogu k nařízení TEN-E a síťové poplatky.
26.–27. listopadu – Mimořádná Evropská rada k rozpočtu. Lídři EU jednají o víceletém finančním rámci na roky 2028–2034. Předseda Evropské rady António Costa převzal jednání od rotujícího předsednictví a připravil revidovaný návrh. Výsledek ovlivní i financování klimatických politik.
30. listopadu – 1. prosince – Výbor ITRE Evropského parlamentu. Průmyslový výbor se schází poprvé od neúspěšného hlasování o stanovisku k reformě ETS.
2. prosince – Balíček Komise k oběhovému hospodářství a energetické bezpečnosti. Komise má představit akt o oběhové ekonomice, který má vytvořit jednotný trh pro odpady a druhotné suroviny, a dále balíček k posílení energetické bezpečnosti. Současně zveřejní strategii pro jadernou fúzi.