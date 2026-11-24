Pokud jde o regulaci tabáku, Evropská unie dál píše „nekonečný příběh“. Rok 2026 vypadal nadějně, nakonec se ale ukázalo, že příkopy jsou stále příliš hluboké. Hlavně když jde o e-cigarety a další alternativy.
Evropská unie sice oficiálně má „společný trh“, v jednotlivých zemích ale často panují tak rozdílná pravidla, že v praxi to tak rozhodně nevypadá. Jasně je to vidět u tabákových a nikotinových výrobků – každý stát je reguluje trochu jinak.
Už řadu let se ukazuje, že EU nutně potřebuje upravit společná pravidla. Tak, aby reagovala na nové trendy a brala v potaz i moderní výrobky, jako jsou třeba nikotinové sáčky.
Shodnout se na jednom směru se ale zatím ukazuje jako nadlidský úkol. Mezi státy se totiž vytvořily dva „nesmiřitelné tábory“. Zatímco jeden žádá co nejtvrdší pravidla a dokonce zákazy některých produktů, ten druhý volá po odstupňované regulaci podle míry jejich škodlivosti.
Mezi zeměmi EU se vytvořily dva „nesmiřitelné tábory“, pokud jde o regulaci nikotinu. Jedna skupina chce k alternativám cigaret přistupovat tvrdě, ta druhá je proti. Reforma je tak nejistá.
Některé státy argumentují, že ve stavu, kdy jsou příkopy tak hluboké, nemá smysl vyjednávání rozbíhat. Evropská komise to přesto měla v plánu – do konce roku chtěla představit návrh nové podoby směrnice o tabákových výrobcích (TPD) a o reklamě na ně (TAD).
Jak v pondělí informoval bruselský web Rapporteur, nakonec to ale nestihne. Návrhy by se měly objevit na stole na začátku příštího roku.
„Brzda“ uvnitř Evropské komise
Podle dostupných informací za tímto odkladem nestojí tlak států, ale vnitřní fungování samotné Evropské komise.
Jako první o tom v půlce listopadu napsal německý web Table.Media. Podle něj návrhy směrnic zatím neprošly přes tzv. Výbor pro kontrolu regulace (Regulatory Scrutiny Board, RSB).
Tento nezávislý výbor vydává stanoviska k tomu, jak kvalitní či nekvalitní jsou komisní hodnocení platné legislativy nebo hodnocení dopadů (impact assessments) u legislativy připravované. Jeho úkolem je zkrátka zkontrolovat, jestli Komise odvedla dobrou práci. Jestli správně definovala problém, porovnala různé možnosti jeho řešení, správně vypočítala dopady nových pravidel a využila k tomu spolehlivá data.
Redakce Update EU zjišťovala informace o negativním stanovisku přímo u Komise, ta ale detaily poskytnout odmítla.
„Naše interní postupy při přípravě návrhů nekomentujeme. Nyní intenzivně pracujeme na tom, aby byl tento důležitý návrh představený co nejdříve. V této chvíli nemůžeme upřesnit, kdy přesně to bude,“ napsala mluvčí EK Eva Hrnčířová.
Nic výjimečného
Více informací později nabídl třeba web VapingPost. Podle něj výboru vadilo například to, že autoři hodnocení dopadů směrnic TPD a TAD neprovedli dostatečné analýzy fiskálních a socio-ekonomických důsledků nových pravidel. Kritizuje také důvěryhodnost předložených důkazů, že e-cigarety jsou „vstupní branou“ ke klasickým cigaretám, nebo že Komise chce zakazovat některé produkty a „lézt tak do zelí“ národním regulátorům.
Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE) tak musí dokument přepracovat. Je však potřeba dodat, že jedno negativní stanovisko nepředstavuje nic výjimečného. Jak ukazuje zpráva RSB za minulý rok, napoprvé neprošlo 56 % hodnocení dopadů.
Větší problém je, pokud výbor vydá i druhé negativní stanovisko. K tomu ale u tabákových směrnic zatím nedošlo. V tuto chvíli jde tedy jen o odklad o pár měsíců.
Ani v daních není hotovo
V pokročilejší fázi se nachází nová daňová regulace, konkrétně směrnice o zdanění tabáku (TED), o které se už vyjednává. Záměr je vytvořit nové minimální celoevropské sazby na cigarety a poprvé také na všemožné alternativy.
Ani tam ale zatím „není co slavit“. Některé země daní e-cigarety nebo nikotinové sáčky velmi přísně, některé naopak mírně nebo vůbec. Shodnout se na kompromisu tak není vůbec jednoduché. Situaci komplikuje fakt, že země se pro nová pravidla musí vyslovit jednomyslně.
Původně měla být dohoda hotová už na začátku léta, proti se nakonec postavilo Švédsko. Vládě ve Stockholmu vadilo navrhované zdanění nikotinových sáčků.
EU se dohaduje o tom, jak danit cigarety a jejich moderní alternativy. Svou troškou do mlýna teď přispěli také europoslanci v čele s Čechem Tomášem Kubínem. Navrhují mírnější nárůst daní než Komise.
Jak v listopadu napsala ČTK, irské předsednictví Rady EU, které teď vyjednávání vede, se snažilo Švédy přesvědčit pomocí ústupků. „Ty však naopak vyvolaly výhrady dalších zemí, zejména Finska, Estonska a Malty, které považovaly navrhované zdanění za příliš málo ambiciózní,“ popsala agentura. Shoda byla na dosah, Malta se však nakonec přesvědčit nenechala.
Šance na dohodu do konce roku přesto existuje. Irský ministr financí Simon Harris slíbil, že se jeho země o to bude snažit.