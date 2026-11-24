Evropské dotace v některých zemích včetně Česka končí u podvodníků. Evropský parlament proto v úterý schválil zprávu, která tlačí na rychlejší vyšetřování a vymáhání ukradených peněz. Jen v Česku přitom evropští žalobci řeší škody za zhruba 19 miliard korun.
Proti zpřísnění pravidel hlasovalo v Evropském parlamentu jen devět poslanců. Důvodem pro razantnější postup jsou rekordní objemy podezřelých transakcí. Podle údajů Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) dosáhla odhadovaná škoda u vyšetřovaných případů v celé Unii ke konci roku 2025 více než 67 miliard eur, tedy přibližně 1,6 bilionu korun.
Na dokumentu se jako spoluzpravodaj podílel český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Během pondělní rozpravy ve Štrasburku upozornil, že kontrolní mise odhalily vážné problémy při správě fondů v Česku, na Slovensku, v Řecku nebo na Maltě.
„Každá korupční kauza musí být do roku před soudem. Každý podvod musí být do roku a půl před soudem. Žádné dlouhé zdržování,“ popisuje Zdechovský.
Podle něj nestačí podvody jen odhalovat, ale je nutné peníze skutečně získat zpět od příjemců dotací a rozkrýt skutečné vlastníky firem i střety zájmů.
„Nechci vytvářet další evropskou byrokracii, ale zajistit, aby současné instituce fungovaly efektivněji. Úspěch totiž neměříme počtem vyšetřování, ale tím, kolika podvodům zabráníme a kolik peněz vrátíme daňovým poplatníkům,“ dodal.
Podle výroční zprávy EPPO bylo ke konci roku 2025 v Česku vedeno 136 aktivních vyšetřování s odhadovanou škodou 789 milionů eur. Z toho 111 případů souviselo s podvody na výdajové straně evropského rozpočtu, například při čerpání dotací. Dalších 25 vyšetřování se týkalo daňových a celních podvodů.
Evropské úřady mají lépe sdílet informace
Spoluzpravodaj Dick Erixon z frakce ECR upozornil, že některé instituce v současnosti pracují na stejných případech paralelně, aniž by dostatečně koordinovaly svůj postup. Informace se podle něj někdy zadrhávají mezi jednotlivými úřady, což komplikuje ochranu evropských prostředků.
„Prioritou musí být získávání zpronevěřených peněz zpět,“ uvedl Erixon.
Součástí návrhu je proto posílení spolupráce institucí. Europoslanci chtějí, aby informace podle povahy případu dostávaly současně EPPO i Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Obě instituce by je následně samostatně posoudily v rámci svých pravomocí.
EPPO se zaměřuje na vyšetřování a stíhání trestných činů poškozujících finanční zájmy EU, zatímco OLAF provádí správní vyšetřování a může doporučit například vrácení neoprávněně čerpaných prostředků.
Požadují také zavedení jednotného a zabezpečeného digitálního kanálu, prostřednictvím kterého by bylo možné oznamovat podezření na podvody s evropskými prostředky. Systém by měl informace automaticky zaznamenávat a předávat příslušným institucím. Zároveň má zajistit ochranu oznamovatelů už od okamžiku prvního podání.
Návrh se zaměřuje na přísnější kontrolu evropských dotací, skutečné vlastníky firem a střet zájmů.
Větší důraz na vracení peněz
Součástí je také důslednější sledování toho, kolik peněz se skutečně podařilo získat zpět. Europoslanci chtějí, aby Evropská komise zavedla centralizovaný systém monitorování finančních náhrad a vymáhání prostředků.
Systém má sledovat nejen částky identifikované jako neoprávněně čerpané, ale také skutečně vrácené peníze, neúspěšné případy vymáhání a dobu, která uplynula mezi odhalením nesrovnalosti a navrácením prostředků.
Členské státy nebo příslušné orgány by navíc měly vysvětlit, proč v konkrétních případech nedodržely doporučení OLAF či nenavázaly na výsledky trestního řízení.
Komise slíbila zapracovat doporučení do reformy
Schválený dokument bude sloužit jako stanovisko Evropského parlamentu k připravované revizi evropského systému boje proti podvodům (AFA), kterou má Evropská komise představit do konce letošního roku.
Eurokomisař pro rozpočet Piotr Serafin v pondělí vyjádřil podporu hlavním požadavkům europoslanců. Uvedl, že Komise souhlasí s důrazem na vymáhání evropských prostředků, lepší koordinaci vyšetřovacích orgánů i prevenci podvodů.
„Mohu vás již dnes ujistit, že tato doporučení budou zahrnuta do balíčku návrhů k AFA, který Komise předloží na začátku roku 2027,“ uvedl Serafin.