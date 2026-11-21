Předseda Evropské rady António Costa předložil v sobotu nový kompromisní návrh víceletého finančního rámce EU na období 2028–2034. Oproti původnímu návrhu Evropské komise počítá s jeho snížením o 10 %. Costa zároveň navrhl zavést novou daň pro velké digitální společnosti, která by v nadcházejících letech pomohla financovat rozpočet.
Costa chce najít kompromis mezi požadavky členských států na omezení rozpočtových výdajů a potřebou financovat nové strategické priority Unie. Současně zdůrazňuje, že je nutné zachovat tradiční politiky, především podporu zemědělců a evropských regionů.
„Myslím, že tento návrh nás může posunout blíže ke konečné dohodě,“ uvedl Costa při představení návrhu.
Zemědělství zůstane zachováno
Costa odmítá stavět nové priority proti tradičním politikám EU. Společná zemědělská politika (SZP) má podle něj zůstat největší výdajovou položkou evropského rozpočtu.
Zachovány mají být z velké části také kohezní výdaje, které podporují evropské regiony, města a jejich obyvatele. V Evropském fondu, který SZP a kohezi sdružuje, škrtá přibližně o 5 %.
Naopak snížit chce výdaje na konkurenceschopnost o 16 % oproti návrhu Komise, výdaje na vnější činnost o 21 % a výdaje na administrativu o 7,7 %.
Costa sází na nové vlastní zdroje
Costa důrazně prosazuje vytvoření nových vlastních zdrojů EU. Jejich cílem je omezit závislost evropského rozpočtu na příspěvcích členských států a zároveň zajistit financování rostoucích výdajových priorit.
V navrženém negoboxu Costa upustil od Komisí navrhované daně z příjmů právnických osob (CORE) a místo toho navrhl nový vlastní zdroj založený na digitálních službách.
Dále počítá s příjmy z mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM), poplatkem z nerecyklovaného elektroodpadu, příjmy z tabákových výrobků a příjmy ze systému obchodování s emisemi (ETS).
V kombinaci se stávajícími příjmy by tento balíček mohl podle Costy přinést přibližně 60 miliard eur ročně.
„Budeme dále pracovat na návrhu Evropského parlamentu týkajícího se nových vlastních zdrojů založených na kryptoaktivech. Rovněž pověříme Komisi, aby se zabývala získáním dodatečných příjmů z budoucích kroků v oblasti rádiového spektra,“ uvedl.
Oproti návrhu Komise jde o výrazné snížení
Evropská komise loni v červenci navrhla rozpočet ve výši 1,76 bilionu eur v cenách roku 2025. Irské předsednictví následně na začátku října ve svém negoboxu navrhlo snížení na 1,622 bilionu eur rovněž v cenách roku 2025. Jde o snížení o přibližně 8 %.
Costův návrh přináší další škrty – o 204 miliard eur v běžných cenách, což odpovídá přibližně 180 miliardám eur v cenách roku 2025.
Parlament škrty kritizuje
Evropský parlament dlouhodobě kritizuje škrty a požaduje větší rozpočet. Spoluzpravodaj Siegfried Mureșan z frakce EPP Costův nový návrh označil za „naprosto nepřijatelný“.
„Rada se stále více vzdaluje od postoje Parlamentu. Musí změnit kurz,“ řekl.
„Nemůžeme Evropanům slibovat větší bezpečnost, konkurenceschopnost, prosperitu a důstojná pracovní místa a zároveň krátit prostředky nezbytné k jejich zajištění,“ dodala Carla Tavares (S&D).
Česká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN, EPP), která je zpravodajkou pro nové vlastní zdroje, uvítala, že Costa do svého návrhu zahrnul digitální daň. „Považujeme to za průlom v jednáních, která byla léta na mrtvém bodě. Rovněž vítáme jeho výzvu adresovanou Komisi, aby předložila návrh týkající se kryptoaktiv. Nyní je míč na straně členských států,“ vzkázala.
Dodala, že poslance nadále znepokojuje, že výdajová stránka rozpočtu je stále vystavena výrazným škrtům.
Evropský parlament nemusí schválit příští dlouhodobý rozpočet Evropské unie, pokud členské státy budou pokračovat v jeho snižování, varovali zpravodajové Siegfried Mureșan a Carla Tavares.
Členské státy zůstávají rozdělené
Na podobě rozpočtu se zatím neshodují členské státy. Spory se vedou jak o celkovou výši rozpočtu, tak o zachování peněz na tradiční politiky a financování nových priorit, a také o nové vlastní zdroje.
Státy jsou rozdělené na dva hlavní tábory: Frugals, tedy šetřivé země, které požadují snížení rozpočtu o několik set miliard eur, a Přátele koheze, které chtějí větší rozpočet.
Víceletý rozpočet EU bude hlavním tématem mimořádného zasedání Evropské rady 26. a 27. listopadu. Následně se evropští lídři sejdou ještě v prosinci.
Costa naléhá, aby se dohoda na rozpočtu stihla do konce letošního roku. V příštím roce se totiž konají volby ve Francii, Itálii a Polsku, které by mohly narušit vyjednávání.
Předseda Evropské rady António Costa chce v listopadu dosáhnout dohody o základních parametrech příštího sedmiletého rozpočtu EU. Klíčovým bodem jednání bude hledání nových zdrojů příjmů.