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Samsung přepracoval displej proti čumilům od základu. Lidé si stěžovali na rozmazaný obraz, tak mění celý hardware

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Druhá generace Privacy Display pro Galaxy S27 Ultra a S27 Pro má řešit rozmazání, tmavší obraz i posun barev, a tentokrát zásahem přímo do panelu.
Android telefon Samsung Galaxy S26 Ultra

Android telefon Samsung Galaxy S26 Ultra

Zdroj: Uživatel Happy Birthday / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 29.10.2026 19:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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