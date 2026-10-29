Samsung přepracoval displej proti čumilům od základu. Lidé si stěžovali na rozmazaný obraz, tak mění celý hardware

Když Samsung letos v únoru představil Galaxy S26 Ultra, pochlubil se světovou novinkou: prvním displejem v mobilním telefonu s integrovanou ochranou soukromí. Nejde o nalepovací fólii ani o obyčejný softwarový filtr. Technologie je součástí samotného panelu a omezuje viditelnost obrazu z bočních úhlů. Člověk sedící vedle vás v metru tak může místo čitelného obsahu vidět jen tmavý nebo nečitelný obraz.
Po uvedení telefonu se ale začaly objevovat také stížnosti. Při zapnuté ochraně soukromí byl obraz podle některých uživatelů tmavší, text a ikony působily méně ostře a barvy se měnily. Samsung sám v podpůrných materiálech připouští, že při použití maximální úrovně ochrany může dojít k mírnému rozmazání, ztmavení a změnám barev. Podle informací jihokorejského serveru ETNews proto Samsung u řady Galaxy S27 chystá změny samotného displeje, nikoli pouze další softwarová nastavení.
Co je Privacy Display a proč nejde jen o software
Označení „displej proti čumilům“ zní jednoduše, za technologií se ale skrývá poměrně složitá konstrukce. Samsung Display ji označuje jako Flex Magic Pixel (FMP) a využívá ji k řízení toho, jakým směrem se světlo z displeje šíří. Díky speciální struktuře panelu zůstává obraz dobře viditelný při pohledu zpředu, zatímco z bočních úhlů je podstatně hůře čitelný.
Podle měření nezávislé certifikační organizace UL Solutions, které zveřejnil Samsung Display, dosahuje boční jas při úhlu 45 stupňů přibližně 3,5 % hodnoty naměřené při čelním pohledu. Při úhlu 60 stupňů klesá na 0,9 % nebo méně. To výrazně omezuje možnost, aby někdo vedle vás přečetl obsah na displeji.
Software v tomto případě řídí především to, kdy a jak se ochrana aktivuje. Může ji například zapnout při zadávání hesla nebo zobrazování citlivých oznámení. Samotné omezení viditelnosti z boku však zajišťuje konstrukce panelu. Pokud tedy uživatelům vadí zhoršená ostrost nebo barevné podání při aktivní ochraně, pouhá změna softwaru nemusí stačit.
Na co si lidé stěžovali a co Samsung přiznal
Samsung ve svých podpůrných materiálech uvádí, že při zapnuté maximální ochraně soukromí může obraz působit mírně rozmazaně, být tmavší a vykazovat změny barev. Změny kvality obrazu mohou být patrné také při pohledu z některých úhlů. Nezávislé srovnání serveru Android Authority upozornilo na tmavší obraz a méně hladké, zubaté okraje ikon a textu při zapnutém režimu ochrany soukromí.
U telefonu s cenou kolem 35 990 Kč je to nepříjemný kompromis. Technologie totiž plní svůj hlavní účel: lidem v okolí výrazně ztěžuje pohled na obsah displeje. Současně ale může zhoršit obraz právě tomu, kdo telefon používá. Zákazník, který si pořizuje drahý vlajkový model, očekává špičkovou kvalitu displeje a nemusí být ochotný ji obětovat ani kvůli většímu soukromí.
Druhá generace: co se má změnit u Galaxy S27
Podle zprávy serveru ETNews ze září 2026 připravuje Samsung pro řadu Galaxy S27 druhou generaci technologie Privacy Display. Důležité je rozlišovat mezi novými softwarovými funkcemi a úpravami samotného panelu. Některé nové režimy ochrany soukromí Samsung Display předvedl už na veletrhu MWC 2026. Podle vyjádření zástupce společnosti pro Notebookcheck některé z těchto funkcí nevyžadují nový hardware a mohly by se objevit i na stávajícím Galaxy S26 Ultra.
Připravovaná generace displeje má podle dostupných informací zlepšit ostrost obrazu při zapnuté ochraně soukromí a omezit kompromisy v kvalitě zobrazení. Jde tedy o změny, které by se měly týkat přímo fungování panelu, nikoli jen způsobu aktivace ochrany. Konkrétní parametry nové generace však zatím nejsou oficiálně potvrzené.
Samsung Display na vývoji technologie Flex Magic Pixel pracuje už několik let a podle zveřejněných informací podal přibližně 150 patentových přihlášek souvisejících s touto oblastí. Druhá generace tak může být výsledkem dlouhodobého vývoje, nikoli pouze rychlou reakcí na první stížnosti. Zkušenosti s první generací nicméně mohly společnosti pomoci určit, které vlastnosti je třeba zlepšit.
Další změnou má být rozšíření technologie na více telefonů. První generace Privacy Display se objevila výhradně v modelu Galaxy S26 Ultra. Podle ETNews by se u řady S27 mohla dostat také do modelu Galaxy S27 Pro, který má nabídnout část prémiové výbavy modelu Ultra v kompaktnějším provedení, údajně bez stylusu S Pen. Dokud však Samsung nové telefony oficiálně nepředstaví, je třeba tyto informace považovat za neověřené zprávy o připravovaných produktech.
Kdy a za kolik, a co to znamená pro české kupce
Samsung tradičně představuje řadu Galaxy S na začátku roku. Model Galaxy S26 měl premiéru 25. února 2026 a do prodeje se následně dostal také v Česku. U řady S27 se očekává podobný harmonogram, tedy uvedení v prvním čtvrtletí roku 2027. Přesné datum ani české ceny zatím nejsou oficiálně potvrzené.
Dosavadní cenové odhady se u modelu Ultra pohybují přibližně mezi 1 299 a 1 499 dolary. Kolik by telefon stál v Česku, závisí nejen na aktuálním kurzu, ale také na daních a cenové politice výrobce. Zatím proto nelze spolehlivě určit, zda bude jeho cena začínat nad hranicí 36 tisíc korun. Model Pro by mohl být levnější, konkrétní cenu však zatím neznáme.
Stávajícím majitelům Galaxy S26 Ultra se vyplatí udržovat telefon aktualizovaný. Některé nové softwarové funkce, například možnost omezit ochranu soukromí jen na vybrané části displeje, by mohly dorazit i na současný model. To ale automaticky neznamená, že aktualizace odstraní všechny nedostatky první generace. Pokud je problémem samotná kvalita obrazu při aktivním režimu ochrany, může být nutná změna konstrukce displeje.
Samsung si díky této technologii buduje náskok v oblasti ochrany soukromí přímo na displeji. Podle některých oborových odhadů by podobné řešení mohl Apple do iPhonů zavést až kolem roku 2029. Jde však o prognózu, nikoli potvrzený termín. U telefonů Google Pixel se lze setkat také s ochrannými fóliemi třetích stran, ty ale fungují na jiném principu než technologie integrovaná přímo do panelu.
Pokud Samsung skutečně zlepší kvalitu obrazu a současně rozšíří Privacy Display i na další modely, může se z této funkce stát významnější součást jeho vlajkových telefonů. Zatím ale zůstává druhá generace ve fázi nepotvrzených informací a na konečné hodnocení bude potřeba počkat na oficiální představení a nezávislé testy.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman