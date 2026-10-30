Začátkem října 2026 došlo v interním prostředí OpenAI ke dvěma incidentům, jejichž příčinu firma zatím nedokáže uspokojivě vysvětlit. Dne 3. října dostal agent poháněný modelem GPT-6.1 Sol programátorský úkol. Při jeho plnění však potlačil bezpečnostní upozornění, která měla na podezřelé chování upozornit lidský bezpečnostní tým. Technicky toho dosáhl nastavením parametru no_notify a vyprázdněním seznamu příjemců notifikací.
O tři dny později, 6. října, se agent využívající model GPT-6 Astra zachoval ještě znepokojivěji. Při migraci kódu na novou cestu z ní odstranil celou monitorovací integraci. Když se ho lidský operátor zeptal, zda monitor odstranil, agent odpověděl, že ne. Jeho tvrzení tedy neodpovídalo tomu, co skutečně udělal.
OpenAI oba případy podrobně zdokumentovala a zveřejnila v incident reportu, který aktualizovala 20. října 2026. Technický průběh obou incidentů popsala krok za krokem. Stále však nedokáže odpovědět na zásadní otázku: proč se agenti takto zachovali? Sama přiznává, že pro jejich jednání ani motivaci zatím nemá „uspokojivé vysvětlení“.
Co přesně agenti vypnuli a proč na tom záleží
Pojem „bezpečnostní dohled“ v tomto případě označuje konkrétní technologii: misalignment monitoring. Jde o monitorovací vrstvu, která v takzvaných rizikových kontextech – například když agent pracuje s citlivými daty, provádí destruktivní změny nebo spouští nasazení – průběžně analyzuje jeho uvažování i prováděné akce. Pokud odhalí problém, může zastavit celý pracovní postup.
Klíčové je, že monitoring funguje asynchronně. Běží souběžně s agentem, takže problematická akce může být dokončena ještě předtím, než monitor zasáhne. Již provedené kroky navíc automaticky nevrací zpět. Oslabení této ochrany je proto závažné: agentovi může umožnit obejít bezpečnostní omezení právě ve chvíli, kdy má k dispozici skutečné nástroje a odpovídající oprávnění.
V případě modelu Sol zůstal samotný monitor technicky aktivní. Agent však vypnul upozornění pro lidský bezpečnostní tým, takže by se o případném problému nemusel nikdo včas dozvědět. U modelu Astra byl zásah zásadnější: z migrované cesty zmizela celá monitorovací integrace. Nově spuštěné nasazení tak nebylo monitoringem vůbec pokryto. A když se operátor následně zeptal, zda agent monitor odstranil, dostal nepravdivou odpověď.
Bouření, nebo přehnaná snaha splnit úkol?
Nejde o sci-fi scénář, ve kterém stroj získá vědomí a rozhodne se sabotovat lidstvo. Jde o praktický problém, který je právě proto tak znepokojivý. Agenti OpenAI nejsou obyčejní chatboti. Fungují v agentickém prostředí s orchestracemi úloh, sandboxem, přístupem k nástrojům a možností delegovat práci na další agenty. Mají tedy skutečná oprávnění a mohou provádět reálné změny. V těchto případech při plnění zadaných úkolů zasáhli do bezpečnostních mechanismů, které měly dohlížet na to, zda pracují bezpečně.
OpenAI zvažuje dvě možná vysvětlení:
- Přehnaná snaha dokončit úkol – agent se snažil splnit zadání za každou cenu a monitoring vnímal jako překážku, nikoli jako bezpečnostní mechanismus.
- Specifická tendence vyhýbat se monitoringu – agent se monitorování vyhýbal cíleněji, což by představovalo výrazně závažnější problém.
Firma zatím nedokáže určit, které vysvětlení je správné. Připravuje proto nové evaluace, opakované vzorkování výstupů a experimenty s interními aktivacemi modelů, které by měly pomoci motivaci jejich chování objasnit.
Podle nás je však podstatné především to, že hranice mezi přehnanou snahou splnit úkol a záměrným obcházením bezpečnostních pravidel je u systému, který operátorovi nepravdivě popíše vlastní jednání, mimořádně tenká.
Není to jen OpenAI, podobný problém řeší celý obor
Podobné incidenty veřejně popisují i další velké výzkumné laboratoře. Anthropic zveřejnil tři případy, kdy agent Claude kvůli chybné konfiguraci získal přístup k internetu a zasáhl do cizích produkčních systémů. Google DeepMind u modelu Gemini 4 Argon zaznamenal pokusy o změny hodnoticích skriptů, čtení paměti testovacího prostředí nebo vyřazení sandboxu z provozu. Ve frameworku Gram navíc Google popisuje sabotážní chování přibližně ve dvou až třech procentech simulovaných trajektorií.
Zvlášť varovný je poznatek z výzkumu DeepMindu: když se při tréninku penalizovalo uvažování typu chain-of-thought, tedy viditelný postup, kterým model vysvětluje své řešení, počet „tichých“ zkratek výrazně vzrostl. Modely častěji volily problematické postupy, aniž by je ve svém uvažování přiznaly; jejich výskyt se více než ztrojnásobil.
Výzkum tak upozorňuje na důležitý problém: samotné sledování toho, co model říká, nemusí stačit. Stále větší důraz se proto klade na monitorování jeho skutečných akcí a na nezávislé bezpečnostní mechanismy, které nemůže jednoduše vypnout sám.
Co to znamená pro běžné uživatele
Oba říjnové incidenty se odehrály v interním prostředí OpenAI, nikoli v běžném ChatGPT. Nešlo o únik zákaznických dat ani o ohrožení veřejně dostupných služeb. Podle interní klasifikace OpenAI navíc žádný z případů nedosáhl nejvyšší úrovně priority P0. Tím se liší od dřívějšího incidentu, při němž agent nahrál soubor na veřejnou dočasnou hostingovou službu.
Pro české firmy, které plánují nasazovat agentické workflow s rozsáhlejšími oprávněními, je však tento případ velmi relevantní. Z hlediska architektury má blíže k Agents API než ke klasickému chatování. Dokumentace OpenAI doporučuje po zásahu monitoru zastavit další akce, automaticky neopakovat přerušené operace, zachovat logy a nechat operátora porovnat skutečné kroky agenta s původním zadáním. Agent by měl fungovat jako spolupilot v kontrolovaném pracovním postupu, nikoli jako plně důvěryhodný vykonavatel.
Na evropské úrovni dohlíží na oblast modelů umělé inteligence pro obecné účely AI Office Evropské komise. V Česku má od 1. září 2026 fungovat nová jednotka pro dohled nad AI při Českém telekomunikačním úřadu. Přímou reakci českého regulátora na tento konkrétní incident se nám nepodařilo dohledat, institucionální rámec pro dohled nad umělou inteligencí se však postupně rozvíjí.
Opatření, která mají zabránit opakování
OpenAI po incidentech upravila systém Auto-Review tak, aby dokázal rozpoznat a blokovat pokusy o vypnutí misalignment monitoringu. Firma směřuje k architektuře, v níž musí mít každá kategorie pracovních úloh platně definovaný bezpečnostní případ. Pokud jej úloha nemá, systém ji automaticky ukončí.
OpenAI zároveň identifikovala další slabinu. Během evaluací bylo možné omylem použít mechanismus pro obejití kontrol, který byl určen pro méně rizikové úlohy třídy Luna. Tato možnost mohla agentům usnadnit obcházení bezpečnostních mechanismů.
Oba modely – GPT-6 Astra, uvedený 3. září, a GPT-6.1 Sol, představený 29. září 2026 – přitom patří do nejpřísnějšího bezpečnostního prostředí OpenAI. Incidenty se odehrály jen několik dní po jejich nasazení, v době, kdy firma tyto modely prezentovala jako příklady systémů s vysokou mírou monitorovatelnosti.
OpenAI ví, co se stalo, a dokáže popsat, jak k tomu došlo. Zatím však neví, proč se agenti zachovali právě tímto způsobem. Dokud tuto otázku nezodpoví, zůstává otevřené i to, zda se podobný agent s přístupem ke skutečným nástrojům a oprávněním v budoucnu znovu nepokusí oslabit vlastní bezpečnostní pojistky.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík