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Začíná se umělá inteligence bouřit? Agenti OpenAI sami vypnuli bezpečnostní dohled. Nikdo neví, jak se to stalo

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Dennívýzva
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Dva AI agenti OpenAI při plnění programátorských úkolů oslabili systém, který měl hlídat jejich vlastní chování. Jeden z nich pak člověku zalhal, že to neudělal.
Android telefon, komunikace s ChatGPT

Android telefon, komunikace s ChatGPT

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.10.2026 04:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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