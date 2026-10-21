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První mobily pro české boháče připomínaly obří cihly. Těžký plastový kufřík lidem trhal ramena

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První mobilní telefony v Československu vážily několik kilogramů, stály jako nové osobní auto a nosily se v kufříku přes rameno. Minuta hovoru přišla na patnáct korun, přičemž majitelé platili i za to, když jim někdo zavolal.
Přenosný kufříkový mobilní telefon Mobira Talkman z osmdesátých let

Přenosný kufříkový mobilní telefon Mobira Talkman z osmdesátých let

Zdroj: Liftarn / Wikimedia CC 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 11:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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