První český sitcom se stal nesmrtelným. Čím byl výjimečný a proč je stále tak populární?

I po padesáti letech, které uběhly od natáčení seriálu Taková normální rodinka, je toto dílo až neskutečně aktuální. Jeho nadčasovost nevychází jen z obsahu, ale i formy. První česká situační komedie se však potýkala i s řadou problémů. Kulantně se dokonce vyhnula i politizaci. Současná nabídka televizních stanic je doslova přecpána americkými sitcomy, které až na pár světlých výjimek nevytváří žádná hodnotná díla. Jsou televizí stanice, které dokonce žijí jen z této programové nabídky. Stranou nezůstává ani česká tvorba, jmenujme například „novácké“ seriály Hospoda, Comeback a další. Kvality Takové normální rodinky ale tato díla dosahují jen stěží.
Co jste o seriálu nevěděli? Seriál byl původně koncipován jako malá televizní komedie, pro velký úspěch však Fan Vavřincová napsala i další díly. Výtečné bylo i jeho herecké obsazení. Jaromír Hanzlík, Zdeněk Řehoř, Marie Rosůlková, Dana Medřická, Jana Štěpánková, Eduard Cupák, Daniela Kolářová, Jiřina Šejbalová, Jiřina Bohdalová, Oldřich Nový nebo Jaroslav Moučka se postarali o kvalitní herecké výkony. Kromě lidských herců se však seriál proslavil i zvířecími rolemi, a to přímo želvími. Želva Poldinka, která si v seriálu zahrála, dokonce přežila některé své lidské kolegy. Byla na živu ještě v roce 2013. Herecká legenda Oldřich Nový Roli účetního Koníčka napsala Fan Vavřincová přímo pro Oldřicha Nového. Ten se v té době ze zdravotních důvodů stahoval do soukromí, ovšem i tak nabídku přijal. Jednalo se o jednu z posledních filmových rolí hvězdy stříbrného plátna. Poté následovala ještě role v Bakalářích nebo ve filmu Ženitba. Boje s politizací a přetáčení jednoho dílu Seriál mohl mít i další pokračování. Natáčení ale bylo ukončeno poté, co jeho tvůrci odmítli jeho politizaci (postavy se měly účastnit schůzí, raubíři se měli stát vzornými pionýry atd.). Vedení hlavní redakce zábavních programů vyhlásilo seriál za "buržoazní zábavu", ve které chybí "dnešní kvas". Tento postoj tlumočil tvůrcům seriálu Vladimír Dvořák. Politika promlouvala i do hereckého obsazení. Malíře Hamouzka hrál původně Pavel Landovský, kvůli jeho emigraci byl ale díl přetočen, tentokrát s Jaroslavem Moučkou. Seriál byl inspirací Neinspiroval jen pozdější filmové tvůrce tohoto žánru, ale byl velmi celospolečensky populární už v době svého vzniku. Vznikla podle něj dokonce i volná adaptace kresleného seriálu, který vycházel na zadní straně časopisu Ahoj na sobotu. V čem ale spočívala jeho krása? Jednou z odpovědí je i přirozenost herců. Ta byla získána zejména tím, že herci měli poměrně široký prostor pro vlastní improvizaci, jak později uvedl Jaromír Hanzlík. Sám režisér J. Dudek byl otevřený i dalším nápadům herců, přijal například návrh Dany Medřické, že své repliky bude prokládat operními áriemi. Taková normální rodinka je zkrátka klenotem české a československé televizní tvorby, a i přes některé kritické názory si stále svého diváka najde. Zdroj: ČSFD