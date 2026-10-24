Pohozený vzkaz od šikanovaného žáka nemohl školník ignorovat. Jeho dojemná písemná odpověď zasáhla veřejnost

Být dítětem není vždy snadné. Třeba chlapec Daniel Gambrill si nedávno procházel těžkým obdobím, když byl obětí šikany. Rozhodl se o tom napsat otevřený dopis, který ale nakonec zahodil.
Podle Danielovy matky Katie Gambrill to neměl její syn vůbec lehké. Jednoho dne už to přesáhlo veškeré hranice a
Daniel se rozhodl napsat dopis své třídě, v němž působil otevřeně a zranitelně ohledně svých prožívaných obtíží. Nakonec si však řekl, že by to nemělo smysl, a tak se dopis rozhodl zahodit. Všechno své trápení tedy nadále ukrýval hluboko v sobě. Dopis našel pracovník školy
Dopis nakonec našel školník Ian Greenarch. Nejdříve si myslel, že by se mohlo jednat o domácí úkol, přesto si však obsah psaní přečetl. Jakmile viděl, oč se jedná, rozhodl se žáka kontaktovat. Odpověděl mu způsobem jeho vlastním, tedy dopisem.
Zmínil se o tom, že podobné pocity také poznal. Když byl ve věku Daniela, měl pocit, že byl na všechno sám, a dokonce to pociťuje i nyní jako školník. Všeobecně bývají tito lidé ve školách mnohdy ignorováni, ale některé z našich příběhů na webu SvětKretivity.cz jednoznačně poukazují na to, že si svého okolí více než dostatečně všímají. Se žákem místní školy soucítil
Ian projevil v dopise Danielovi veškeré možné sympatie a pochopení. Stejně tak, jak píše web
InspireMore, se školník absolutně vžil do jeho situace. „Vím, jaké to je se cítit mimo školní kolektiv, ale upřímně řečeno, být sám sebou a ,” napsal školník Danielovi v dopise. Se svou přirozenou náturou by poté měl člověk zapadnout, jak také píše být laskavý k ostatním v jakékoli situaci tě posune velmi daleko studie ResearchGate společně s dalšími tipy, jak na to.
Stali se inspirací v očích veřejnosti
Když Daniel sdílel tento dopis se svou matkou, měl v očích slzy radosti. Jakmile dopis přečetla, také plakala. Katie se na Facebooku pokusila najít Iana a podařilo se. Matka, Daniel a Ian
nyní působí jako taková menší inspirativní skupinka, která dokumentuje jejich cestu kupředu, a zároveň slouží i jako prostředek pro ostatní. Mnozí totiž chtějí debatovat o podobných nebo vlastních zkušenostech, na což též poukazuje video níže.
Ženy našly vzkaz s prosbou o pomoc psaný dětskou rukou. Policisté zjistili, že jde o dětskou hru
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Školník si všiml pohozeného vzkazu od šikanovaného žáka. Odpověděl mu pomocí dojemného dopisu pochází z webu Světkreativity.