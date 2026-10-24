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Nečekaný konec Oldřicha Navrátila: Herec popsal vyhazov z Receptáře, kde ho vystřídají tyto známé tváře

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Oldřich Navrátil strávil v Receptáři prima nápadů osm let a moderování si oblíbil natolik, že ho označil za jednu ze svých nejhezčích rolí. Teď ale přišel nečekaný konec.
Fotografie Oldřicha Navrátila

Fotografie Oldřicha Navrátila

Zdroj: Foto: NextFoto, Oldřich Navrátil na TK k zahájení 61. divadelní sezony Studia Ypsilon
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 11:12

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