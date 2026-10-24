Nečekaný konec Oldřicha Navrátila: Herec popsal vyhazov z Receptáře, kde ho vystřídají tyto známé tváře

Oldřich Navrátil strávil v Receptáři prima nápadů osm let a moderování si oblíbil natolik, že ho označil za jednu ze svých nejhezčích rolí. Teď ale přišel nečekaný konec.
Herec Oldřich Navrátil patřil osm let k tvářím oblíbeného pořadu Receptář prima nápadů. Diváci si zvykli na jeho humor, zahrádkářské zkušenosti i pohodové vystupování, jenže nyní přišel nečekaný konec. Čtyřiasedmdesátiletý herec oznámil, že na Primě skončil a o práci přišel. Televize přitom nezůstala bez náhrady dlouho. Redakce In-Lifestyle se podívala také na to, jak Navrátil na moderátorskou dráhu před lety vzpomínal a proč pro něj Receptář znamenal mnohem víc než jen další televizní angažmá.
Osm let práce a pak nečekaný konec
Navrátil převzal moderování pořadu v říjnu 2018, kdy vystřídal Václava Postráneckého. Ten už kvůli vážným zdravotním problémům nemohl v natáčení pokračovat a právě on svého kolegu na tuto pozici doporučil. Navrátil tehdy neměl s uváděním televizního pořadu žádné zkušenosti, a proto si zpočátku nebyl jistý, zda je to pro něj ta správná role. „Tak jsem mu volal – ale Václave, já jsem nikdy nic v životě neuváděl, já s tím nemám žádnou zkušenost. On říká – drž hu*u, všechno je poprvé, uvidíš, to bude dobrý!“ vzpomínal v pořadu Nadcast, jak ho tehdy Postránecký povzbudil a on nakonec před kamerou vydržel dlouhých osm let.
Nyní však přišel zlom, který Navrátil podle svých slov nečekal. Důvod svého odchodu však veřejně nevysvětlil, a není proto jasné, co přesně za rozhodnutím televize stálo. Jisté je, že jeho působení v Receptáři skončilo a diváci se budou muset s oblíbeným moderátorem rozloučit. Náhrada je však už zajištěna.
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Receptář pro něj nebyl jen práce
Navrátilovým nástupcem v roli průvodce pořadem nebude jediný člověk. Moderování se ujmou zahradnice Lenka Eywa Večerková, známá také z pořadu Zahradnice po ruce, a kutil Pepa Libický, který má vlastní pořad Libovky Pepy Libického. Oba se v televizním prostředí pohybují dlouhodobě, takže nejde o úplně neznámé tváře. Pro Receptář je to zároveň příležitost spojit zahradnické rady s praktickými zkušenostmi z dílny. Zda si nové moderátorské duo získá stejně silné místo u diváků jako Navrátil, ukáže až čas.
Zajímavé přitom je, že herec se k moderování původně stavěl s velkou rezervou, přestože Receptář dobře znal. Nakonec si však moderování velmi oblíbil. O tom mluvil ještě loni v rozhovoru pro Novinky, kde moderování označil za svou nejhezčí roli a práci, která je propojena s jeho koníčky i životním stylem. „Receptář je práce, která je pro mě jako stvořená,“ pochvaloval si. O to více ho konec v Receptáři musí mrzet. Jinak však Oldřich Navrátil z obrazovek nemizí. I nadále se věnuje hraní, a to nejen divadelnímu. V poslední době jej televizní diváci mohli vidět například v seriálech ZOO nebo Polabí.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Nečekaný konec Oldřicha Navrátila: Herec popsal vyhazov z Receptáře, kde ho vystřídají známé tváře byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.