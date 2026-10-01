Zdravotní pojišťovna proplácí 10 000 Kč. Na toto máte nárok, ale musíte žádat do konce roku

Peníze leží na stole, ale málokdo si pro ně dojde
Každý rok zůstávají v fondech prevence zdravotních pojišťoven nevyčerpané miliony korun. Důvod je prostý: lidé buď netuší, že na příspěvky mají nárok, nebo se jim nechce shánět doklady a vyplňovat žádosti. Přitom stačí pár kliknutí v mobilní aplikaci a na účet vám může přijít slušná suma.
Fondy prevence fungují jako motivační nástroj. Pojišťovny z nich financují programy, které mají pojištěnce vést ke zdravějšímu životu a včasné diagnostice nemocí. Jenže bez vaší aktivity se z těchto peněz nevidíte ani korunu.
Od pohybu přes zuby až po duševní zdraví
Spektrum podporovaných aktivit je překvapivě široké. Můžete získat příspěvek na pravidelné cvičení ve fitness centru, na dentální hygienu, na očkování proti klíšťové encefalitidě nebo na psychoterapeutické sezení. Některé pojišťovny přispívají i na screeningová vyšetření, která běžně nehradí pojištění – třeba ultrazvuk prsou nebo kontrolu kožních znamének.
Výše podpory se liší podle typu služby i konkrétní pojišťovny. Zatímco na dentální hygienu můžete dostat stovky korun, na psychosociální podporu nabízí VZP až 5 000 Kč a ČPZP dokonce 6 000 Kč. OZP zase umožňuje díky kreditovému systému získat až 10 000 Kč ročně, přičemž rodina si kredity může v aplikaci VITAKARTA vzájemně převádět a sdílet.
Speciální skupiny pojištěnců mají nárok na ještě vyšší částky. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vyplácí dárcům orgánů až 10 000 Kč na lázeňskou léčebně rehabilitační péči. VZP zase nově v roce 2026 zavedla příspěvek 1 500 Kč na edukační pobyty pro diabetiky.
Od října 2026 rozšířila ZP MV ČR nabídku o programy zaměřené na mladé lidi ve věku 15 až 26 let. Ti mohou získat až 2 000 Kč na antikoncepci, až 1 500 Kč na lékařskou prohlídku před autoškolou a 500 Kč na sportovní výživu.
Bez prevence to nepůjde
Dřív stačilo být pojištěncem a mít účtenku. Dnes pojišťovny čím dál víc váží příspěvky na absolvování preventivních prohlídek. ČPZP například podmínuje čerpání podpory na pohyb, dentální hygienu nebo ortopedické vložky návštěvou praktického lékaře v posledních 24 měsících.
VZP jde podobnou cestou. Pokud chcete získat peníze na pohybové aktivity nebo na dentální hygienu, musíte doložit, že jste byli na preventivce u praktika. U některých dalších benefitů je podmínkou absolvování konkrétního screeningového vyšetření.
Systém je tedy jasný: kdo se o sebe stará preventivně, dostane od pojišťovny finanční odměnu. Kdo prevenci ignoruje, přijde nejen o zdravotní jistotu, ale i o peníze.
Pozor na termíny a stáří účtenek
I když splníte všechny podmínky, můžete o příspěvek přijít kvůli zmeškání lhůty. Pojišťovny totiž nestanovují jen konečný termín pro podání žádosti, ale také maximální stáří dokladu o úhradě.
ČPZP například přijímá žádosti do 30. listopadu 2026 a u většiny programů nesmí být účtenka starší než tři měsíce. VZP pracuje s podobnými pravidly – standardně tři měsíce, u některých příspěvků navázaných na preventivní prohlídku až šest měsíců.
Nejbezpečnější strategie? Odeslat žádost hned po zaplacení. Dnes to navíc není žádná administrativa – většina pojišťoven umožňuje nahrát účtenku přímo přes mobilní aplikaci nebo klientský účet na webu. Stačí vyfotit doklad a pár kliknutí.
Pokud ale účtenku odložíte do šuplíku a vzpomenete si na ni až za půl roku, můžete být mimo hru. A s ní i tisíce korun.
Jak na to: kontrolní seznam před žádostí
Abyste o peníze nepřišli, projděte si před odesláním žádosti tyto body:
- Maximální výše příspěvku – kolik pojišťovna na danou službu přispívá?
- Podmínky preventivní prohlídky – musíte doložit návštěvu u praktika nebo screeningové vyšetření?
- Stáří dokladu – jak stará může být účtenka?
- Termín pro podání žádosti – do kdy musíte žádost odeslat?
Pokud máte vše v pořádku, zbývá už jen nahrát účtenku a odeslat formulář. U většiny pojišťoven to zvládnete za pár minut přímo z mobilu.
Nejjednodušší cesta, jak zjistit, na co máte nárok, vede přes webové stránky nebo aplikaci vaší pojišťovny. Tam najdete aktuální nabídku preventivních programů pro rok 2026. Zaměřte se hlavně na výdaje, které už během roku běžně máte – sport, dentální hygienu, očkování nebo psychoterapii.
Jen VZP vyčlenila pro rok 2026 na fond prevence více než 2,25 miliardy korun a nabízí zhruba dvě desítky různých benefitů. Podobně štědré jsou i ostatní pojišťovny. Peníze tedy rozhodně jsou. Otázka zní, jestli si pro ně dojdete.
Zdroje článku: vzp.cz, zpmvcr.cz, arecenze.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková