Vicemistryně Evropy v plavání vyhrála italskou Miss. Se sportem končit odmítá, závodila ještě pár dní před finále

Stříbro v bazénu, koruna na hlavě
Když 21. září 2026 na hradě Santa Severa u Říma vyhlásili vítězku jubilejního 80. ročníku Miss Italia, na pódiu nestála modelka ani influencerka. Stála tam akvabela, členka italské seniorské reprezentace v uměleckém plavání, která ještě pár týdnů předtím figurovala v nominaci na mistrovství Evropy v Paříži. Sarah Maria Rizea, ročník 2007, rodačka z piemontského Moncalieri žijící ve Vado Ligure, si nasadila korunku a hned dodala, že bazén neopouští.
Její příběh není o klasickém střetu krásy a sportu. Je o tom, jak se disciplína nabroušená tisíci hodinami v bazénu přenáší do prostředí, kde byste ji nečekali.
217 bodů a necelá hodina mezi starty
Na seniorském mistrovství Evropy 2024 v Bělehradě předvedla Rizea výkon, který ji zařadil mezi evropskou špičku. Ve smíšeném technickém duetu s Filippem Pelatim nasbírala podle oficiální výsledkové knihy OMEGA 217,1633 bodu, pouhých 1,6025 bodu za zlatým Španělskem. Stříbro na seniorské úrovni, v osmnácti.
Ještě působivější je kontext. Necelou hodinu před startem smíšeného technického duetu dokončila finále ženského technického duetu s Flaminií Vernice, kde italská dvojice skončila šestá s 199,2867 body. Ve stejném závodě startovala i česká dvojice Karolína Klusková a Aneta Mrázková, která obsadila osmé místo s 193,1550 body. Přepnout z jednoho finále do druhého, s jiným partnerem, jinou choreografií, jiným typem tlaku, vyžaduje mentální odolnost, kterou většina lidí mimo vrcholový sport nedokáže ocenit.
Rezerva, ne důchodkyně
Kdo by čekal, že po zisku korunky Miss Italia odloží plavky, mýlí se. Ještě v srpnu 2026 byla Rizea aktivní na mezinárodní scéně a Italská plavecká federace ji na ME v Paříži vedla jako rezervu pro seniorský smíšený technický duet. Nebyla sice první volbou, tou byl pár Pelati / Ruggiero, ale samotné zařazení do širší nominace potvrzuje, že patří do italského reprezentačního jádra.
Sama v rozhovorech opakuje jednu větu: chce na olympijské hry. Miss Italia bere jako nově otevřené dveře, ne jako náhradu sportovní kariéry. „Lidé nevědí, kolik jsem se natrápila,“ řekla v rozhovoru pro Fanpage.it. Její trenérka Patrizia Giallombardo ji pro La Repubblica popsala jako „dívku s obrovskými schopnostmi, v bazénu i ve studiu.“
Federace tleskala, ne mračila se
Zajímavé je, jak na její vítězství reagovalo sportovní prostředí. Žádné ohrnuté nosy, žádné narážky na rozptylování. Federazione Italiana Nuoto vydala oslavný článek, regionální FIN Liguria veřejně gratulovala. Patrizia Mirigliani, ředitelka Miss Italia, to komentovala slovy, že sport už na soutěž krásy „nekouká skrz prsty“ a že letošní ročník byl plný sportovkyň.
Podle nás je právě tohle nejsilnější signál. Když federace, která investuje do rozvoje závodnice, její účast v soutěži krásy nejen toleruje, ale aktivně slaví, říká tím něco o posunu celého sportovního světa. Ostatní finalistky ji prý přijaly s nadšením, sama mluví o „rodině“, kterou mezi soutěžícími našla.
Sen od dětství, ne impulzivní rozhodnutí
Rizea se do Miss Italia nepřihlásila na popud agentury ani po náhodném oslovení. Podle vlastních slov o účasti snila od dětství a přihlášku podala hned po osmnáctinách. Rodiče ji podpořili. Původně to brala jako zážitek, jako něco „pro radost“ vedle sportu. Že z toho bude koruna, nečekala ani ona.
Do budoucna vedle bazénu připouští zájem o televizní moderování a žurnalistiku. Ale priorita zůstává jasná: olympijský sen. V jejím případě nejde o prázdnou frázi, je to závodnice, která na evropském šampionátu zvládla dvě finále v rozmezí jedné hodiny a z jednoho si odvezla stříbro.
Soutěž krásy vyhrála stejně, jako plave, s disciplínou, která se nedá předstírat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta