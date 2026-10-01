Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vicemistryně Evropy v plavání vyhrála italskou Miss. Se sportem končit odmítá, závodila ještě pár dní před finále

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Osmnáctiletá Sarah Maria Rizea stihla v Bělehradě stříbro na mistrovství Evropy a o dva roky později korunku Miss Italia. Sport přitom opouštět nehodlá.
Vicemistryně Evropy v plavání vyhrála italskou Miss. Se sportem končit odmítá, závodila ještě pár dní před finále

Vicemistryně Evropy v plavání vyhrála italskou Miss. Se sportem končit odmítá, závodila ještě pár dní před finále

Zdroj: Indonesian Embassy in Warsaw/ Public domain
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 12:05

Reklama
Další články z SportyŽivě
Rosický přiznal, že zvažuje konec na Spartě. Prozradil, co ho drží a proč zatím neodchází
Rosický přiznal, že zvažuje konec na Spartě. Prozradil, co ho drží a proč zatím neodchází
Haraslín selhal v klíčovém momentu a málem stál Slovensko výhru. Trenér nároďáku mu veřejně vyčinil
Haraslín selhal v klíčovém momentu a málem stál Slovensko výhru. Trenér nároďáku mu veřejně vyčinil

Lukáš Haraslín ve 39. minutě zahodil brejk na 2:0, za čtyři minuty Kazachstán srovnal a Slovensko se...

Macháč dostal v Pekingu nečekanou šanci jako lucky loser. Slovenský soupeř ho smetl za hodinu a bylo po nadějích
Macháč dostal v Pekingu nečekanou šanci jako lucky loser. Slovenský soupeř ho smetl za hodinu a bylo po nadějích

Český tenista prohrál s Alexem Molčanem 3:6, 2:6 a za celý zápas si nevypracoval jediný brejkbol.

MacKinnon dal dva góly a šel se prát. Nečas přidal asistenci, Colorado rozneslo Los Angeles 8:4
MacKinnon dal dva góly a šel se prát. Nečas přidal asistenci, Colorado rozneslo Los Angeles 8:4

Osm gólů, třináct bodujících hráčů a hvězdný centr v roli boxera. Colorado otevřelo sezonu 2026/2027...

Byli spolu od střední školy a po 26 letech přišel konec. Manželka Petra Čecha popsala, jak se dozvěděla o nevěře
Byli spolu od střední školy a po 26 letech přišel konec. Manželka Petra Čecha popsala, jak se dozvěděla o nevěře

Petr Čech jí nevěru přiznal osobně, v Itálii, kam ho vzala na narozeniny. Martina Čechová teď poprvé...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.