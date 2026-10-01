Sněžku zasáhl orkán, vítr měl rychlost přes 128 kilometrů za hodinu

Sněžku zasáhl orkán, vítr měl rychlost přes 128 kilometrů za hodinuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sněžku zasáhl orkán, vítr měl rychlost přes 128 kilometrů za hodinuZdroj: Pecpodsnezkou.cz
Článek byl publikován 01.10.2026 11:17
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →
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