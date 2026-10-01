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Sněžku zasáhl orkán, vítr měl rychlost přes 128 kilometrů za hodinu

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Sněžku dnes zasáhl vítr o síle orkánu. Ráno měl v nárazech rychlost přes 128 kilometrů za hodinu, přičemž hranice orkánu je 117,7 kilometrů za hodinu. Horní úsek kabinové lanovky na nejvyšší českou horu kvůli větru nejede, dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu.
Sněžku zasáhl orkán, vítr měl rychlost přes 128 kilometrů za hodinu

Sněžku zasáhl orkán, vítr měl rychlost přes 128 kilometrů za hodinu

Zdroj: Pecpodsnezkou.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 11:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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