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V Taosu lidé slyší hluboký hukot, který přístroje neumějí jednoznačně najít. Možná proto nehledáme jeden zvuk

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Připomíná vzdálený dieselový motor, čerpadlo nebo hluboký tón, který se nikdy úplně nevypne. Někteří obyvatelé města Taos v Novém Mexiku ho slyší už desítky let, zatímco jejich sousedé nevnímají nic. V 90. letech dorazili vědci s mikrofony, seismometry i detektory elektromagnetického pole. Jednoduchý zdroj nenašli.
V Taosu lidé slyší hluboký hukot, který přístroje neumějí jednoznačně najít. Možná proto nehledáme jeden zvuk

V Taosu lidé slyší hluboký hukot, který přístroje neumějí jednoznačně najít. Možná proto nehledáme jeden zvuk

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 01.10.2026 11:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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