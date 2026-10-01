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Ze starých hrníčků se staly sběratelské hity: Kdysi je vlastnil každý, dnes se prodávají za 13 000 Kč

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Starý hrníček v kredenci může mít překvapivou hodnotu. Stačí ho obrátit dnem vzhůru a podívat se na značku. Poradíme, co hledat.
Fotografie hrnků na plotě

Fotografie hrnků na plotě

Zdroj: Foto: Public Domain, Vypadá jako běžný hrníček, ale sběratelé ho vykupují za tisíce: Máte ho doma taky?
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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