Ze starých hrníčků se staly sběratelské hity: Kdysi je vlastnil každý, dnes se prodávají za 13 000 Kč

Nejdřív malé ujasnění hned ze začátku:
každý starý Květované hrnky a šálky se za socialismu vyráběly v obrovských sériích, opravdu po milionech, a sběratelé se po nich dnes zrovna neperou. Na blešáku za podobný kus člověk často dostane jen hrníček automaticky pokladem není. pár desetikorun. Jenže mezi tou běžnou výbavou kredencí se občas najde věc, u které už jde o úplně jinou částku. Většina hrnků má cenu hlavně pro rodinu. Některé ale ne
Cenu dokáže rychle srazit stav.
Ošoupaný okraj, vlasová prasklina nebo znovu přilepené ouško mohou hodnotu snížit klidně o čtyři pětiny. Skryté poškození se dá přitom zkusit odhalit docela prostě: lehce cvrnkněte do porcelánu nehtem. Neporušený kus zazní čistěji, skoro zvonivě, zatímco naprasklý spíš tupě klapne. A ještě jedna praktická věc, na kterou se při vyklízení často zapomíná: samotný šálek bez podšálku je pro sběratele méně zajímavý než kompletní souprava. Otočte hrníček dnem nahoru. Tyto tři značky rozhodují
Porcelánky si své výrobky značily už dávno, každá trochu po svém. Někde najdete jen vtlačené písmeno, jinde pečlivější razítko, monogram nebo malý erb. Znalec z takového detailu pozná původ i přibližné stáří. Pomůže i jazyk nápisu: označení
Czechoslovakia posouvá výrobek do období let 1918 až 1994, nápis Czech Republic znamená výrobu po roce 1993, takže o starožitnost nejde. Německé názvy typu Karlsbad nebo Fischern zase míří spíš do časů monarchie, radí Antik Praha.
Nejvýš stojí dva zkřížené modré meče – slavná značka míšeňského porcelánu. Saská manufaktura jako první v Evropě zvládla výrobu pravého tvrdého porcelánu podle čínského vzoru, bílý střep představila v roce 1708 a od roku 1731 nese každý její kus známý znak. Nejvzácnější míšeňské předměty se v aukcích dostávají na statisíce korun. I méně výjimečný šálek s podšálkem ale může vynést téměř 13 000 korun. Právě kvůli pověsti míšeňského porcelánu se ovšem po trhu pohybuje hodně napodobenin. U kusu se zkříženými meči je proto lepší nechat si poradit od znalce, než se začít radovat příliš brzy. Foto: Pixnio, Vypadá jako běžný hrníček, ale sběratelé ho vykupují za tisíce: Máte ho doma taky?
Z české výroby bývá největší zájem o
porcelán z Horního Slavkova. Manufaktura založená v roce 1792 byla na našem území první svého druhu a její nejstarší výrobky nesou jednoduché vtlačené S, používané přibližně do roku 1830. Na aukčním portálu Livebid se slavkovská souprava datovaná rokem 1831 prodala za více než 13 000 korun, pozdější figurka pak zhruba za 22 000 Kč. Pozornost budí také zkřížená hornická kladívka pod korunkou – značka Pirkenhammeru z karlovarské Březové. Tento porcelán se kdysi dodával až k vídeňskému císařskému dvoru. Svoje sběratele má i klášterecký Thun, nejstarší dodnes fungující česká porcelánka; poznávacím znamením jsou písmena TK pod korunkou. Co ještě může mít v kredenci nečekanou cenu
Porcelán není jediný kandidát na překvapivý nález v babiččině příborníku.
Staré kořenky ve tvaru soudků nebo figurek se vykupují i za 5 000 Kč i víc. Kompletní sada příborů v původním pouzdře může vystoupat až na 75 000 Kč. A retro nádobí obecně, třeba uranové sklo, starší jídelní servisy nebo vázy z první republiky, se na sběratelských aukcích prodává i za 100 000 Kč.
Zájem se vrací také k designu z konce padesátých a začátku šedesátých let. Po úspěchu na bruselském EXPO 58 se organické tvary československého designu dostaly do světa a dnešní sběratelé je znovu vytahují z
vitrín, bazarů i rodinných skříní. Mezi vyhledávané kusy patří například kávový set Elka nebo porcelánoví koníci, kteří ještě donedávna v mnoha domácnostech jen tiše stáli za sklem. Než starý servis odnesete ke kontejneru
Vyplatí se podívat na dno každého staršího kusu, i když na první pohled nevypadá nijak slavně. Značku lze dohledat v katalozích starožitníků, případně vyfotit a ukázat ve sběratelské skupině na sociálních sítích. Lidé tam často poznají během pár minut věci, nad kterými by laik dlouho tápal. U nejistého nebo podezřele cenného nálezu má smysl odborný posudek. Někdy opravdu stačí
krátká kontrola, aby porcelán neskončil tam, kde už mu nikdo cenu nevrátí.
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Test znalostí z babiččiny kuchyně: 10 otázek o názvech různých nástrojů ukáže, kdo má přehled
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, AntikPraha, Livebid