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Šest lidí zahynulo v září na silnicích v kraji. Čtyři životy vyhasly na dálnici D5

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Šest osob zahynulo v září při pěti tragických nehodách na silnicích Plzeňského kraje. Od začátku roku si nehody v regionu vyžádaly 23 lidských životů. Nejhorší nehoda se stala ráno 6. září na dálnici D5. Vozidlo značky Citroën Jumper tam spadlo z mostku. Na místě zahynuli dva lidé.
Šest lidí zahynulo v září na silnicích v kraji. Čtyři životy vyhasly na dálnici D5

Šest lidí zahynulo v září na silnicích v kraji. Čtyři životy vyhasly na dálnici D5

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 11:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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