Umělecké geny Kodetových udeřily znovu. Barbora promluvila o talentovaných dcerách

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Barbora Kodetová (56) pochází z jednoho z nejvýraznějších českých uměleckých rodů. A zdá se, že talent se v rodině předává dál. Pro Aplausin.cz promluvila o svých třech dcerách, z nichž každá se vydala vlastní uměleckou cestou. Prozradila také, jak vnímají slavnou rodinnou historii a co se jim snaží předat po svém otci Jiřím Kodetovi (†67).
Umělecké geny v rodině Kodetových
Umění provází rodinu Barbory Kodetové po celé generace. Sama herečka je přesvědčená, že v jejich případě hraje velkou roli genetika. Její tři dcery Lili, Violeta a Sofie totiž tíhnou ke kultuře a umění, každá však trochu jiným směrem.
"Tak já si myslím, že to umělecké nadání je u nás geneticky předurčené. My máme talentů v rodině hodně," řekla Barbora Kodetová pro Aplausin.cz během focení pro návrhářku Martinu Pipkovou Loudovou. Každá z dcer má specifický talent
Její nejstarší dcera Lili se našla především ve výtvarném umění a módě.
"Lilinka je výtvarně nadaná, teď dostudovala vyšší odbornou školu módního designu a chce jít na UMPRUM. Teď pracuje a přemýšlí, že by šla ještě dál studovat. Možná by se ráda věnovala do budoucna i kostýmům filmovým nebo divadelním," prozradila herečka.
Ani její další dvě dcery nezůstaly od uměleckého světa daleko.
"Violetka studuje na pražské konzervatoři hru na housle. A Sofinka studuje na brněnské konzervatoři herectví, točí a má spoustu dalších příležitostí. Ona je velmi talentovaná. Všechny jsou," dodala hrdě. Slavné předky dobře znají
Kodetová své dcery odmalička vedla také k tomu, aby znaly historii své rodiny i českou kulturu. Přestože samy vyrůstají v moderní době, podle herečky mají velmi dobrý přehled i o mnohem starší filmové tvorbě.
"Speciálně Sofie zná opravdu nejenom českou, ale světovou filmografii hodně. Od 40. a 50. let zná filmy. Jejím největším vzorem je Jack Nicholson," prozradila. "Holky vědí a samozřejmě znají historii celé naší rodiny, k tomu jsme je vedly vždycky," vysvětlila Kodetová. Po Jiřím Kodetovi předává pohled na život
Barbora Kodetová zároveň nechce svým dcerám určovat, kudy se mají v životě vydat. Podobný přístup k ní měl i její otec, legendární herec Jiří Kodet. Místo konkrétních rad jí podle jejích slov předával především určitý pohled na svět.
"Já si myslím, že my jim spíš jdeme příkladem. Že jim nedáváme nějaké rady typu tohle bys měla nebo neměla. Mně taky táta nedával rady," zavzpomínala. "Nás učil vnímat svět, kulturu, bolest, radost a barevnost života jako takového. A to si myslím, že je důležité a to se snažím předávat svým holkám," uzavřela. Zdroj: Aplausin.cz