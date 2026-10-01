Skleněné peklo: Steve McQueen pomohl hasičům zdolat skutečný oheň a režisér na place střílel z pistole

Skleněné peklo, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Skleněné peklo, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Skleněné peklo, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Skleněné peklo, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Skleněné peklo, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Skleněné peklo, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova Skleněné peklo, FOTO: Warner Bros. Pictures / distr. TV Nova
Katastrofický film Skleněné peklo z roku 1974 spojil největší hollywoodské hvězdy do jednoho nákladného projektu. Steve McQueen si sice prosadil naprosto stejný honorář jako Paul Newman, záhy ovšem zjistil, že jeho kolega má ve scénáři o dvanáct řádků textu více. Velitel hasičů proto okamžitě trval na tom, aby scenárista chybějící dialogy spravedlivě dorovnal. Požár odřízl smetánku ve vyhlídkovém patře
Stavební magnát Jim Duncan otevírá stopětatřicetipatrový mrakodrap, který navrhl zkušený architekt Doug Roberts v podání Paula Newmana. Během slavnostního večera se v jednom ze skladišť vznítí elektroinstalace, jelikož magnátův zeť při stavbě tajně šetřil na materiálech. Oheň se začne budovou rychle šířit a odřízne smetánku ve vyhlídkovém patře od všech únikových cest. Na místo přijíždí hasičská jednotka, které velí Michael O’Halloran s tváří Steva McQueena. Poslední nadějí na záchranu stovek hostů zůstává odpálení obrovských nádrží s vodou na střeše plápolající stavby.
Architekta budovy si původně chtěl zahrát právě Steve McQueen. Režisér Irwin Allen s ním v této roli počítal, herec si ovšem nakonec vybojoval chladnokrevného velitele hasičů. Tvůrci proto museli najít jiného rovnocenného partnera a volba padla na Paula Newmana, se kterým McQueen dlouhodobě soupeřil o pozici největší hvězdy.
Scénář spojil to nejlepší ze dvou různých knih
Spolupráci dvou hereckých velikánů předcházela neobvyklá dohoda dvou konkurenčních společností. Studio Warner Bros. koupilo práva na knihu Věž, společnost 20th Century Fox o několik týdnů později pořídila práva na román Skleněné peklo. Obě předlohy reagovaly na tehdejší stavbu newyorského Světového obchodního centra a řešily záchranu z hořícího mrakodrapu. Aby studia neposlala do kin dva podobné filmy proti sobě, spojila vůbec poprvé v historii síly i rozpočty.
Scenárista Stirling Silliphant dostal náročný úkol obě předlohy propojit do funkčního celku. Z každé knihy si vypůjčil sedm hlavních postav. Do finálního textu zapracoval i obě knižní vyvrcholení, tedy záchranu cestou po laně na vedlejší budovu i závěrečnou explozi střešních vodních nádrží.
Herecké zpoždění vyřešily až fyzické výhrůžky
Napětí na place nevznikalo pouze při natáčení akčních sekvencí. William Holden hrál ve snímku majitele budovy a postupně získal silnou averzi vůči své herecké kolegyni Faye Dunawayové. Herečka chodila na natáčení pozdě a jednoho dne dorazila s dvouhodinovým zpožděním. Holden ji podle vzpomínek štábu natlačil na zeď, pohrozil jí fyzickým násilím a herečka po tomto incidentu chodila celý další měsíc naprosto včas.
Producent a režisér akčních scén Irwin Allen potřeboval od hereckého obsazení získat zcela nefalšovanou reakci úleku. Během jedné pasáže proto bez varování vystřelil z pistole přímo do stropu studia. Tento postup zafungoval a překvapení v tvářích přítomných se objevilo ve finálním sestřihu.
Své si s akčními scénami užil tehdy pětasedmdesátiletý Fred Astaire. Výbuchů obřích vodních nádrží v závěru filmu se obával natolik, že tvůrce prosil o možnost se natáčení vůbec nezúčastnit. Voda na herce následně padala pod tlakem z hasičských hadic přes překližkovou rampu a Astaire svůj strach nemusel v hotovém záběru předstírat.
Požár kulis pomáhal hasit sám herec
McQueen si u producentů navzdory odporu režiséra prosadil, že nejnebezpečnější kaskadérské kousky zvládne osobně, což zahrnovalo i seskok z helikoptéry na střechu hořící budovy. Před natáčením finální scény s vodou štábu suše oznámil, že pokud se mu něco stane, odkazuje svůj oblíbený pickup manželce. Fyzicky náročné výstupy nechtěl šidit ani Newman, který bez dubléra šplhal po zohýbaném schodišťovém zábradlí.
Plameny se během práce ve studiu vymkly kontrole a na jedné z dekorací vypukl skutečný oheň. McQueen se okamžitě zapojil do likvidace plamenů po boku profesionálních hasičů, z nichž ho jeden přes dýchací masku nepoznal. Když hasič utrousil, že mu tenhle zážitek doma žena neuvěří, herec mu odvětil, že ta jeho s největší pravděpodobností také ne.
Pro účely filmu postavili řemeslníci celkem padesát sedm velkých kulis, ovšem do konce natáčení jich vydrželo stát pouhých osm. Exteriéry fiktivního mrakodrapu tvořily reálné záběry na existující sanfranciský hotel Hyatt Regency, kterému experti přes matnou malbu přidali dalších padesát pater. Při detailním pohledu na hořící maketu budovy pak měřítko zmenšeného modelu prozrazují neadekvátně velké kapky stříkající vody.
Známá panenka v hořícím pokoji
Pozorným divákům neunikne ani scenáristická chyba těsně před začátkem ohnivého pekla. Jeden z hostů informuje starší pár, že kanceláře končí v osmdesátém patře a celá vrchní část patří výhradně soukromým bytům. Když se velitel hasičů později ptá na jména firem v patrech jednaosmdesát až pětaosmdesát, dostane nelogickou odpověď, že většina komerčních nájemců v těchto patrech se ještě nenastěhovala.
Tvůrci do jednoho záběru nezáměrně dostali i drobný detail, který dnes evokuje moderní horory. V devětašedesáté minutě, kdy Doug zachraňuje malou dívku Angelu, leží na podlaze zasaženého dětského pokoje ohořelá hračka. Panenka má naprosto stejnou podobu jako prokletá
z pozdějších stejnojmenných snímků. Annabelle
Tento legendární katastrofický snímek nabídne divákům stanice Nova Cinema 1. října ve 14:30. Televizní reprízu pak kanál zařadil do vysílání 5. října v 06:40 ráno.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).