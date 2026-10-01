Nová tvář české reprezentace zná spoluhráče jen z televize. Naderi přiznal, že byl na hotelu nervózní jako školák

Dvaadvacetiletý útočník Rangers FC stál v hotelovém lobby a potřásal rukama lidem, které do té chvíle sledoval jen přes obrazovku. Českou kabinu neznal zevnitř, českými mládežnickými výběry nikdy neprošel a jediný hráč, s nímž měl aspoň nepřímou vazbu, byl Adam Karabec, a i toho „znal“ jen přes spoluhráče z Rostocku Jana Mejdra. „Byl jsem trochu nervózní,“ řekl Naderi v rozhovoru pro iDNES. Ne kvůli fotbalu. Kvůli tomu, že vstupoval do kolektivu, kde byl cizincem s českým pasem.
Z Drážďan přes Rostock do Glasgow
Ryan Naderi se narodil 10. července 2003 v Drážďanech. Otec Bulhar, matka Češka. Fotbalově vyrostl v německém systému: mládež Dynama Drážďany, pak rezerva Borussie Mönchengladbach a nakonec Hansa Rostock ve třetí Bundeslize. Právě v Rostocku se z něj stal hráč s čísly, která nelze přehlédnout: celkem 42 zápasů, 13 gólů. V sezoně 2025/26 před odchodem nasázel v 18 ligových startech 8 branek, to ho podle DFB Datacentra řadilo mezi nejlepší střelce soutěže.
V únoru 2026 přišel přestup do Rangers. Skok z německé třetí ligy rovnou do skotské Premiership a evropských pohárů. A právě evropské poháry sehrály klíčovou roli v tom, co přišlo potom.
Gól proti Jablonci jako spouštěč
V srpnu 2026 Rangers narazili v předkole Konferenční ligy na Jablonec. Naderi nastoupil, dal vítězný gól a zároveň se poprvé představil českému fotbalovému publiku. Krátce nato se ozval Pavel Nedvěd.
Generální manažer českých reprezentací funguje po boku trenéra Santiho Denii jako aktivní skaut a náborář. Společně objíždějí zápasy a hledají jména, která tradiční domácí okruh nepokrývá. Naderi do tohoto konceptu zapadl přesně: hrotový útočník narozený v zahraničí, s českým občanstvím a bez jediného seniorského startu za jakoukoli reprezentaci. „Když se ozval Nedvěd, říkal jsem si: ty jo, to je neuvěřitelné,“ popsal Naderi svou reakci pro web fotbalové asociace.
Česko přitom nebylo jedinou možností. Naderi mohl reprezentovat Německo i Bulharsko. Za Německo ale nikdy nešel výš než do regionálního výběru Sasko U14. Volba padla na Česko, podle jeho slov kvůli rodině a reálnému vztahu k zemi, ne kvůli sportovní kalkulaci.
Proč ho reprezentace potřebuje právě teď
Český útok přijel do podzimního bloku Ligy národů rozbitý. Tomáš Chorý vypadl se zraněním, ČT sport označila Václava Sejka za jediného klasického hrotového útočníka v nominaci. Adam Hložek je typologicky jiný hráč, mobilnější, spíš druhý útočník nebo ofenzivní univerzál. Daniel Vašulín doplňoval lavičku.
Naderi nabízí přesně to, co chybí: vysokého, soubojového hráče schopného hrát zády k bráně i se otáčet do náběhů. Sám se popsal jako variabilní útočník, který zvládne přízemní i vzdušný fotbal. Není to hotový reprezentant. Ale není to ani sázka do tmy; kariérní skok z třetí ligy do Rangers a evropských pohárů už proběhl, reprezentace na něj reaguje se zpožděním, nikoli předčasně.
Kdy může poprvé nastoupit
Zápas s Anglií 29. září 2026, který Česko prohrálo 0:2, Naderi sledoval z tribuny. Administrativní náležitosti kolem jeho zařazení do kádru ještě nebyly kompletní. Nejbližší okno pro ostrý debut se otevírá v sobotu 3. října 2026, kdy Česko hraje v Oviedu proti Španělsku v rámci Ligy národů 2026/27.
Jestli Denia pošle nováčka na hřiště proti úřadujícím mistrům Evropy, je otevřená otázka. Ale samotný fakt, že Naderi stojí v nominaci, říká něco podstatnějšího než jeden případný debut. Tandem Denia–Nedvěd skutečně rozšiřuje reprezentační bazén za hranice české ligy a českých mládežnických výběrů. Naderi je prvním viditelným testem, zda tahle strategie dokáže přinést hráče, kteří by jinak českému fotbalu unikli.
Na hotelové chodbě v Praze stál v úterý kluk, který znal spoluhráče z televize. V sobotu v Oviedu může stát na hřišti vedle nich.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle