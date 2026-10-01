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Nová tvář české reprezentace zná spoluhráče jen z televize. Naderi přiznal, že byl na hotelu nervózní jako školák

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Ryan Naderi dorazil na reprezentační hotel v úterý 29. září 2026. Většinu spoluhráčů viděl poprvé v životě.
Nová tvář české reprezentace zná spoluhráče jen z televize. Naderi přiznal, že byl na hotelu nervózní jako školák

Nová tvář české reprezentace zná spoluhráče jen z televize. Naderi přiznal, že byl na hotelu nervózní jako školák

Zdroj: Rangers Football Club
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 11:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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