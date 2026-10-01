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Podívejte se tam, kam se běžně nesmí. Festival otevře banku, vilu i krov kostela

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Do běžně nepřístupných prostor, prvorepublikových vil i krovu gotického kostela zavede návštěvníky letošní Den architektury. Festival začíná dnes a v Královéhradeckém kraji nabídne program na sedmi místech. Většina akcí je zdarma.
Podívejte se tam, kam se běžně nesmí. Festival otevře banku, vilu i krov kostela

Podívejte se tam, kam se běžně nesmí. Festival otevře banku, vilu i krov kostela

Zdroj: ČSOB
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 12:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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