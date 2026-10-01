Podívejte se tam, kam se běžně nesmí. Festival otevře banku, vilu i krov kostela

Nahlédnout do moderní centrály banky, projít si jednu z nejcennějších jičínských čtvrtí nebo vystoupat do krovu gotického chrámu. Festival Den architektury ode dneška do 7. října nabídne v Královéhradeckém kraji komentované procházky, přednášky, debaty i vstupy do míst, kam se veřejnost běžně nedostane.
Program se uskuteční v Hradci Králové, Jičíně, Polici nad Metují, Lázních Bělohrad, České Skalici, Jaroměři a Šedivinách. Letošní ročník nese motto Bydlím, tedy jsem a zaměřuje se především na to, jak se v průběhu let měnily naše domovy i celé obytné čtvrti.
„Vybrané příklady bytových domů, dělnických kolonií, sídlišť, vil i nových obytných čtvrtí ukazují, jak se proměňovaly představy o domově a jaké výzvy s bydlením řešíme dnes,“ uvedla ředitelka festivalu Marcela Steinbachová.
V Hradci se otevře sídlo ČSOB
Hradecký program zavede zájemce například do vilových čtvrtí Morušovka a Střelecká. Procházky přiblíží, jak v první polovině minulého století bydlely městské elity i dělníci.
Jedním z největších lákadel bude mimořádné otevření regionální centrály ČSOB. Moderní budova běžně není volně přístupná a návštěvníci si budou moci prohlédnout její architektonické řešení zaměřené na udržitelnost i současné pracovní prostředí.
V Hradecké sýpce se bude diskutovat také o budoucnosti okolí hlavního vlakového nádraží a přilehlé industriální oblasti. Na program navážou filmové projekce věnované bydlení, městům a veřejnému prostoru.
Jičín ukáže Čeřovku i opravenou knihovnu
V Jičíně se návštěvníci vydají do zahradní čtvrti Čeřovka. Ta patří k nejcennějším rezidenčním čtvrtím první poloviny 20. století a vznikla podle urbanistického konceptu architekta Čeňka Musila.
Festival nabídne také prohlídku čerstvě zrekonstruované Knihovny Václava Čtvrtka. Ta se po více než tříleté opravě otevřela veřejnosti tento týden. Debata se zaměří na to, jak se knihovny mění z míst určených převážně k půjčování knih v komunitní centra.
Další přednášky připomenou proměny jičínských sídlišť od 50. let minulého století nebo vývoj bydlení zaměstnanců železnice.
Do krovu kostela i slavné vily
V Jaroměři se veřejnosti otevře krov gotického chrámu svatého Mikuláše. Komentovaná prohlídka představí historii stavby, její architektonický vývoj i uměleckou výzdobu.
Česká Skalice pozve do Vily Čerych, významné meziválečné stavby architekta Otakara Novotného. Součástí programu bude také prezentace návrhů na obnovu její zahrady.
Lázně Bělohrad připomenou architekta Jindřicha Malinu a jeho stavby v čele s hotelem Grand, který letos slaví 90 let. V Polici nad Metují představí studenti architektury své návrhy pro budoucí podobu města a možnosti nové bytové výstavby. Šediviny pak připomenou zaniklá místa Orlických hor.
Festival Den architektury potrvá do středy 7. října. Jednotlivé akce jsou většinou zdarma, kvůli omezené kapacitě je však u některých nutná předchozí registrace. Podrobný program najdou zájemci na webu Denarchitektury.cz.