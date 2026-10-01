Český brankář zažil v NHL noční můru. Vladař schytal sedm gólů a trenér ho nechal chytat až do konce

Středa 30. září 2026, Wells Fargo Center. Philadelphia hostí Pittsburgh v prvním domácím zápase nového ročníku, reprízu jarní série play-off, v níž Flyers Penguins vyřadili. Tentokrát ale žádná odveta nepřišla ze strany domácích. Penguins vedli 2:0 po první třetině, ve druhé přidali tři góly během pěti minut a zápas definitivně pohřbili. Vladař zůstal v brance celých šedesát minut. Backup Joseph Woll se z lavičky ani nepohnul.
Sedm gólů, žádná úleva
Nicholas Robertson otevřel skóre v 7:26 první třetiny a do konce zápasu přidal ještě jeden zásah. Mezi střelci se objevili Ville Koivunen, Jevgenij Malkin, Hendrix Lapierre, Filip Hallander i Jegor Činachov. Nejtvrdší pasáž přišla ve druhé třetině, tři góly v rozmezí od 5:03 do 10:23. Vladař zastavil 31 střel z 38, jeho úspěšnost zákroků spadla na 81,6 %. Penguins tím vyrovnali svůj klubový rekord nejvyšší výhry s nulou proti Flyers, naposledy se jim to povedlo 19. března 1988.
Čísla ale nevypovídají jen o brankáři. Flyers prohráli na střely 19:38. Trenér Rick Tocchet po zápase prohlásil, že šlo o nejhorší defenzivní výkon, jaký od svého příchodu k týmu viděl. Philadelphia nevyhrávala souboje, nezvládala přechody do obranného pásma a prakticky neprodukovala žádný ofenzivní tlak.
Proč Tocchet nesáhl po Wollovi
Sedm gólů a žádné střídání v brance, to vyžaduje vysvětlení. Tocchet ho po zápase poskytl ve třech vrstvách. Vladař neměl plnohodnotný závěr přípravy. Sám chtěl v brance zůstat a bojovat. A trenér to vnímal jako součást procesu zocelování.
Kontext dává Tocchetovým slovům váhu. Už na výstupním dni po minulé sezoně mluvil o tom, že sebevědomí se buduje tím, že hráči „zůstávají v zápasech“, ne tím, že se při prvním problému všechno vypne. Vladař navíc 22. září utrpěl v přípravném utkání proti Bostonu zranění v horní části těla, odstoupil po necelých čtrnácti minutách a byl veden jako „den ode dne“. Klub tehdy hlásil, že „unikl kulce“, ale do úvodního zápasu měl za sebou výrazně zkrácený kemp. Přesná diagnóza zveřejněna nebyla.
Loňský MVP, letošní otazník
Kontrast s předchozí sezonou je ostrý. V ročníku 2025/26 Vladař vyhrál Bobby Clarke Trophy pro nejužitečnějšího hráče Flyers. Zapsal bilanci 29-14-7, průměr 2,42 inkasovaného gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90,6 %, kariérní maxima ve všech hlavních kategoriích. GM Daniel Brière ho v červnu označil za klubovou prioritu a jedničku, Samuel Ersson putoval výměnou do Toronta a zpět přišel právě Woll jako tandemový partner.
Vladař následně podepsal pětileté prodloužení smlouvy platné od léta 2027. Hierarchie v brance byla před sezonou jasná. Jeden zápas ji nemusí převrátit, ale kombinace zkráceného kempu, nedoléčeného rytmu a brutálního výsledku okamžitě otevírá otázku, kdo nastoupí příště.
Tři zápasy ve čtyřech dnech
Flyers vstoupili do sezony programem, který brankářský tandem prověří hned v zárodku: po Pittsburghu následují New Jersey a Carolina, tři utkání ve čtyřech dnech. S Wollem na soupisce má Tocchet okamžitou alternativu a po středečním debaklu by překvapilo, kdyby Vladař naskočil hned do dalšího startu.
Dlouhodobě ale nejde o příběh jednoho výprasku. Jde o to, jak rychle se gólman po omezeném kempu a tvrdém úderu vrátí k loňské stabilitě. Zatímco Vladař řešil nejhorší večer kariéry, Martin Nečas na druhém konci kontinentu asistoval při výhře Colorada 8:4 nad Los Angeles, bod za gól, bod za asistenci, 19 minut na ledě. Český hokej měl ve středu dvě tváře. Ta Vladařova se bude chtít co nejrychleji otočit zpátky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka