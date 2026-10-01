Žádná primadona. Kane vydržel mezi českými novináři nejdéle ze všech Angličanů a Krejčí před ním veřejně smekl

Pondělní večer na Letné skončil pro českou reprezentaci porážkou 0:2, ale jednu scénu z útrob stadionu si přítomní novináři zapamatovali stejně dobře jako Kaneovu ránu do sítě. Zatímco většina anglických hráčů prošla mixzónou bez většího zastavení, kapitán Anglie stál, mluvil, odpovídal. Vedle něj se na chvíli ocitl stoper Girony Ladislav Krejčí, který právě proti Kaneovi odehrál celý zápas. Když slyšel, o kom se mluví, utrousil dvě slova: „Úžasný hráč.“ A pak sám před novináři rozvedl, proč ho souboje s útočníkem Bayernu vlastně baví.
Krejčího hold z první ruky
„Těžké, ale skvělé. To je přesně ten důvod, proč fotbal hraju, co mě motivuje. Chci se porovnávat s těmi nejlepšími, to mi dá nejvíc,“ řekl Krejčí iDNES.cz. Ve stejném rozhovoru ocenil výkon brankáře Matěje Kováře větou, že „chytil tři čtyři góly“. Kovář sám přiznal, že to „létalo všude možně.“ Čeští obránci Kanea dlouho drželi bez zásahu, navíc od 25. minuty v deseti, do poločasu svítilo na tabuli 0:0. Jenže právě to ukazuje, jak těžké je elitního střelce umlčet na celých devadesát minut. Kane se nakonec prosadil v 73. minutě a pojistil anglickou výhru.
Čísla, která nemají konkurenci
Pražský gól nebyl náhodný záblesk. Podle Sky Sports šlo o Kaneův devátý reprezentační zásah v jedenácti zápasech roku 2026. V součtu má za Anglii 87 branek, čímž dál navyšuje historický rekord Three Lions. A klubová čísla? Bundesliga v září oficiálně potvrdila, že Kane dosáhl stovky bundesligových gólů za pouhých 98 zápasů, nejrychleji v historii soutěže. Za celou sezonu 2025/26 nasbíral za Bayern a Anglii dohromady 73 gólů a 8 asistencí v 65 zápasech. Sám ji označil za nejlepší v kariéře. UEFA ho 8. září zařadila mezi třicet nominovaných na Zlatý míč, který se udělí 26. října v Londýně. Podle nás má reálnou šanci, objem gólů na klubové i mezinárodní scéně nemá v současném fotbale obdobu, a právě kombinace obou rovin bývá pro hlasující rozhodující.
Proč ta mixzóna stojí za řeč
Anglická reprezentace je v novinářských kruzích pověstná tím, že její hráči žijí „v bublině.“ Už v roce 2016 si slovenští novináři po zápase s Anglií všímali, že mezi málo dostupnými výjimkami byl právě Kane. O deset let později se nic nezměnilo, v Praze patřil k těm, kdo se zastavili a mluvili. Po zápase vyzdvihl spoluhráče Anthonyho Gordona jako hráče, který „patří na nejvyšší úroveň“ za Barcelonu i Anglii. Žádné fráze, žádné uhýbání.
Spoluhráč z Bayernu Jamal Musiala ho popsal jako velmi pracovitého, slušného a dochvilného člověka. Jürgen Klinsmann, který Kanea zná z prostředí Tottenhamu, řekl, že „zůstává nohama na zemi.“ Právě tohle je na třiatřicetiletém útočníkovi neobvyklé: postavení globální superhvězdy a chování, které tomu neodpovídá. V dobrém slova smyslu.
Co bude dál
Česko se s Anglií utká znovu 6. října 2026, tentokrát na anglické půdě. Po dvou porážkách v řadě, nejprve s Chorvatskem, pak s Anglií, se pozice českého týmu ve skupině A3 Ligy národů rychle komplikuje. Fanoušci, kteří doufali, že Kanea uvidí v Praze ještě jednou při prosincovém zápase Ligy mistrů Bayern – Slavia, budou zklamáni: utkání se hraje 8. prosince v Allianz Areně v Mnichově, nikoli v Edenu.
Kane odletěl z Prahy s gólem, s pochvalou soupeře a s pověstí, kterou si buduje celou kariéru. Osmdesát sedm reprezentačních branek dokáže dát jen výjimečný střelec. Zastavit se po zápase a normálně mluvit, to dokáže výjimečný člověk.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner