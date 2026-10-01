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Hotelově hebkých a nadýchaných ručníků lze dosáhnout také doma. Při praní pomůže obyčejná jedlá soda

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Pokud jsme zvyklí prát ručníky v pračce, často se setkáváme se zklamáním. Po vyjmutí totiž nejsou ani hebké ani nadýchané tak, jak bychom chtěli. Víme, co s tím.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 11:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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