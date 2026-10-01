Den architektury zavítá do osmi měst Pardubického kraje, prohlídky jsou zdarma

Šestnáctý ročník festivalu Den architektury se v Pardubickém kraji rozroste do osmi měst. Od 1. do 7. října čekají zájemce komentované procházky, exkurze, přednášky, výstavy i workshopy zaměřené na proměny bydlení napříč staletími. Letošní motto zní příznačně: Bydlím, tedy jsem.
Program pokryje Pardubice, Slatiňany, Litomyšl, Lanškroun, Českou Třebovou, Ústí nad Orlicí, Heřmanův Městec a Žamberk. Vstup je na všechny akce volný, část z nich však vzhledem k omezené kapacitě vyžadovala předchozí registraci.
V Pardubicích se návštěvníci podívají do vilové čtvrti Bílé Předměstí, kde v první polovině 20. století vtiskli zástavbě tvář přední architekti inspirovaní myšlenkou zahradního města. Druhá pardubická trasa zamíří do Rybitví, kde stojí výjimečný soubor zaměstnaneckého bydlení z let 1941 až 1953, původně určený pro pracovníky tamních chemických závodů.
Litomyšl vsadila na neotřelý formát architektonického běhu, který propojí pohyb s poznáváním významných staveb od Toulovcova náměstí přes park Zdeňka Kopala až po atletický stadion a kemp Primátor. Lanškroun přiblíží vilovou a činžovní architekturu spojenou s průmyslovým rozvojem města, přičemž komentovaná procházka vyvrcholí v centru LArt prezentací o současné architektuře a filmovou projekcí.
Česká Třebová se zaměří na různé podoby úsporného bydlení z první poloviny 20. století, od pavlačových domů přes funkcionalistické nájemní bloky až po měšťanské činžáky. Ústí nad Orlicí spojí prohlídku meziválečné architektury s představením nového Architektonického manuálu, mapujícího nejvýznamnější stavební dědictví města. Heřmanův Městec otevře běžně nepřístupné historické dvory, mlýny a hospodářské objekty a přiblíží každodenní život v malém českém městě v dávných dobách. Ve Slatiňanech se pozornost soustředí na současné otázky bydlení a proměny veřejného prostoru.
Souběžně s festivalem proběhne sesterská mezinárodní přehlídka Film a architektura. V celé republice se letos Den architektury koná ve více než stovce měst a obcí, kompletní program je dostupný na webových stránkách akce.
Zdroj: autorský text / ČTK