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Syn milionáře, který vlastní mrakodrap v Mostě, vtrhl do Love Islandu. Dívky netuší, z jaké rodiny Pepe pochází

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Třicetiletý Josef Smolík ml. vstoupil do vily Love Islandu jako podnikatel z Mostu. Jeho otec přitom vlastní 96metrovou dominantu města a firmy za desítky milionů.
Love Island

Love Island

Zdroj: Se svolením TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 11:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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