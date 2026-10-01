Syn milionáře, který vlastní mrakodrap v Mostě, vtrhl do Love Islandu. Dívky netuší, z jaké rodiny Pepe pochází

Ještě než stačil obejít všechny dívky, zamířil do Secret Garden s Monikou. Políbili se. Ondřej zuřil, vila šuměla a nikdo z účastníků neřešil, odkud přesně Pepe pochází. V oficiálním medailonku na webu TV Nova stojí: třicet let, Most, stavebnictví, pět let single, hledá partnerku. Ani slovo o rodinném impériu, které za tím jménem stojí. Přitom jeho otec Josef Smolík st. koupil v roce 2012 někdejší sídlo Severočeských hnědouhelných dolů, 23 podlaží, 96 metrů betonu a skla, za zhruba 80 milionů korun. Dnes se budova jmenuje SaS group Tower a je nejvýraznější vertikálou celého Ústeckého kraje.
Mrakodrap, ve kterém bydlí jeho otec
SaS group Tower zná v Mostě každý. Kolaudaci měla v dubnu 1985, tehdy ještě jako SHD Komes. Smolík st. ji podle reportáže iDNES nejen vlastní, ale sám v ní bydlí. Budova je využitá jen asi ze čtyřiceti procent a část kanceláří chce převést na byty. Loni v květnu mluvil o ambici prosklit a zvýšit střešní nástavbu, s vizí posunout věž k titulu nejvyšší budovy v Česku.
Jenže konkurence mezitím nelenila. Pražský Top Tower má stavební povolení a míří na 126 metrů. Bez rychlého povolení a výrazně vyššího návrhu zůstane mostecký mrakodrap regionální dominantou, ne celostátním rekordmanem. To ale nic nemění na tom, že Smolíkovo podnikatelské portfolio (firmy S a S Most, SaS Investment, SaS ENERGO, vazba na Hipodrom Most) dělá z rodiny jednoho z nejviditelnějších hráčů v regionu. Širší mediální známost otci přidala i svatba s Danielou Zálešákovou na Mauriciu v roce 2025.
Polibek dřív než odhalení
Pepeho příchod do Love Islandu nebyl standardní seznamovací kolečko. Zatímco předchozí nováčci, Ondřej, Diana, Adriana, procházeli klasickým modelem prvního rande a postupného začleňování, Smolík ml. eskaloval okamžitě. Produkce nasadila nový twist Secret Garden a Pepe ho využil naplno.
Monika, do té doby v páru s Ondřejem, se s novým příchozím políbila ještě v soukromí zahrady. Když se to rozneslo po vile, Ondřej reagoval otevřeně naštvaně. Klíčové ale je, že celá tahle dynamika proběhla bez jakéhokoli kontextu o Pepeho zázemí. Monika reagovala na osobní chemii, ne na rodinný majetek. A právě v tom je pro další vývoj show časovaná bomba.
Co Pepe říká, a co ne
Redakci VIPŽivot neuniklo, že se v oficiálním představení Pepe profiluje jako samostatný podnikatel ve stavebnictví, sportovec a rodinný typ. Žádný „zlatý synek“, žádné naznačování luxusu. Zda jde o vědomou strategii (otestovat, jestli ho dívky chtějí pro něj samotného), nebo o doporučení produkce, se nám nepodařilo dohledat. Žádný výrok typu „chci zjistit, kdo mě chce bez peněz“ v dostupných zdrojích neexistuje.
Podle serveru eXtra.cz mu rodina na sociálních sítích fandí a sdílí jeho účinkování, přímé veřejné vyjádření otce ani Zálešákové k jeho účasti ale k dispozici není. Pepe tak zatím ve vile funguje přesně tak, jak ho medailonek nastavil: jako třicetiletý kluk z Mostu, který pět let hledal partnerku a zkouší to v televizi.
Kdy to praskne
Epizody 15 až 17, odvysílané mezi 24. a 26. zářím na Oneplay, pokrývají Pepeho příchod a první následky. Moment, kdy by se ve vile mohlo prořeknout, kdo jeho otec je, zatím v dostupných dílech nenastal. Nejpravděpodobnější spouštěč je další drby ve vile nebo externí twist ze strany produkce, a pokud přijde v momentě, kdy je linka s Monikou už napjatá kvůli Ondřejovi, může odhalení rodinného zázemí vztah spíš zatížit než posílit.
Pepe zatím hraje hru, ve které má v ruce kartu, o níž nikdo neví. Jestli ji vytáhne sám, nebo mu ji někdo sebere, rozhodne nejspíš příští týden.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová