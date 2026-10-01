Nová posila reprezentace Naderi promluvil o námluvách s Nedvědem. Má tři národnosti

Srpen 2026, play-off Konferenční ligy. Rangers doma porážejí Jablonec 1:0 a vítězný gól dává třiadvacetiletý hrotový útočník narozený v Drážďanech. Během pár dní mu zazvoní telefon. Na lince je držitel Zlatého míče a současný manažer české reprezentace. „Říkal jsem si: ty jo, to je neuvěřitelné,“ popsal Naderi v rozhovoru pro fotbal.cz své první setkání s nabídkou, která za necelé dva měsíce změnila jeho reprezentační příslušnost.
Telefonát od Nedvěda
Naderi v rozhovoru přiznal, že samotný fakt, kdo volá, ho zasáhl víc než obsah hovoru. Nedvěd se ho rovnou zeptal, jestli nechce reprezentovat Česko. Hráč neváhal. Že se mohl ukázat zrovna proti českému soupeři, podle něj celou věc urychlilo. Rangers po výhře nad Jabloncem postoupili do skupiny a Naderiho jméno začalo rezonovat i v Česku.
Jenže mezi prvním kontaktem a reálným připojením k týmu ležely týdny byrokracie. Ještě 17. září německý Sky Sport informoval, že nominace visí na vydání českého pasu. O dva dny později Nedvěd veřejně potvrdil, že chybí poslední administrativní kroky na české straně. Teprve kolem 29. září se dokumenty podařilo dotáhnout a Naderi dorazil na sraz. Zápas s Anglií sledoval z tribuny, ale podle informací iDNES už v sobotu 3. října ve Španělsku smí na trávník.
Tři pasy, jedna jasná volba
Německo, Bulharsko, Česko: formálně měl Naderi tři možnosti. Narodil se v Drážďanech, otec je bulharského původu, matka Češka. Žádný přetahovaný souboj svazů se ale nekonal. Podle Sky Sport nebyl s DFB žádný kontakt, bulharská strana rovněž veřejně nefiguruje.
Proč zrovna Česko? Naderi odpovídá bez zaváhání: babička žije v Praze, každé léto tam jezdil na prázdniny i na dětské tábory, s rodinou mluví česky. O Bulharsku naopak říká, že tamní řeč neumí a nejezdí tam tak často. Média, která s ním mluvila, shodně popisují jeho češtinu jako velmi dobrou. Označení „naturalizace“ tu proto sedí jen napůl, jde spíš o krajanský případ hráče, který k Česku měl vazbu dávno předtím, než mu zavolal Nedvěd.
A nebyl to ani úplně nový kontakt ze strany FAČR. Už v březnu a září 2023 se Naderi objevil v nominacích české U20 na zápasy s Polskem, Portugalskem, Rumunskem i Itálií, byť tehdy bez jediného startu. Svaz o něm věděl roky.
Co přináší na hřiště
Naderi měří 194 centimetrů a v sezoně 2026/27 za Rangers nastoupil v šesti ligových zápasech se dvěma góly a jednou asistencí. Číselně nic převratného, ale profil je zajímavý. Sám zdůrazňuje, že nechce být jen cílem pro nákopy a že rád hraje po zemi. Právě to ho odlišuje od klasického silového hrotu.
Trenér Santi Denia opakovaně mluví o držení míče, kontrole defenzivní fáze a kombinačnějším pojetí. Jiří Chytrý, který českou hru sleduje zvenčí, potvrzuje, že snaha o méně nákopů je čitelná. Naderi do tohoto rámce zapadá jako útočník, který umí podržet balon zády k bráně, ale zároveň se zapojit do rozehrávky. Není to náhrada za Patrika Schicka, který po mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. Je to jiný typ, spojka mezi silovým hrotem a kombinačním zakončovatelem.
První den v kabině
Do šatny nepřicházel úplně naslepo. Díky Janu Mejdrovi, spoluhráči z Hansy Rostock, už znal Adama Karabce. Drobný detail, ale v prostředí, kde se chemie buduje pomalu, může znamenat rozdíl mezi hráčem, který čeká na pozvání do party, a hráčem, který se rovnou zapojí.
Současný sraz navíc poznamenala zranění, vypadl Tomáš Chorý a dodatečně naskočil Václav Sejk. Konkurence v útoku se přeskládala a Naderi přichází do okna, které se otevřelo samo. Nedvěd o něm řekl, že dává týmu „další variantu mezi útočníky“. Podle nás je to přesnější než jakýkoli superlativ: český tým v přechodném období hledá nové tváře a Naderi je typ hráče, kterého v kádru dosud neměl.
Sobotní zápas ve Španělsku ukáže, jestli Denia sáhne po novém hrotu rovnou do Ligy národů. Pokud ano, bude to debut rovnou v soutěžním utkání, bez přípravné generálky, bez rozjezdu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl