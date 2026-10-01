MacKinnon dal dva góly a šel se prát. Nečas přidal asistenci, Colorado rozneslo Los Angeles 8:4

Když Nathan MacKinnon ve středu 30. září 2026 naskočil na led Ball Areny k prvnímu zápasu nového ročníku, nesl na zádech nejen kapitánské céčko, ale i tíhu loňských 53 gólů, Rocket Richard Trophy a 121 bodů celého týmu za Presidents‘ Trophy. Los Angeles Kings měli být prvním testem. Místo zkoušky dostali lekci: 8:4 pro Colorado, přičemž MacKinnon sám obstaral dva góly a jednu pěstní výměnu s obráncem Brandtem Clarkem. Jenže příběh večera nebyl jen o jednom muži.
Dva góly, dva různé příběhy
MacKinnonův první zásah přišel po pouhých 23 sekundách druhé třetiny. Colorado hrálo přesilovku pět na tři, Nazem Kadri poslal křížnou přihrávku na levý kruh a MacKinnon ji proměnil bleskovou ranou z první. Gól na 3:1 zlomil Kings psychicky ještě dřív, než se stihli po přestávce rozehrát.
Druhý gól, v čase 28:33, měl úplně jinou choreografii. Martin Nečas najel do útočného pásma, otočil se a bekhendem přihrál na MacKinnona v levém kruhu. Střela zápěstím, síť, 5:2. Primární asistence Nečase nebyla náhodná, český útočník nastoupil v první lajně vedle MacKinnona a Artturiho Lehkonena a odehrál 19:11 včetně 4:11 v přesilovce. Přesně tam, kde ho trenérský štáb před sezonou plánoval.
Bitka, která nemusela být, ale byla
V 53. minutě za stavu 7:4 se MacKinnon pustil do pěstního souboje s Clarkem. Žádný předchozí faul, žádná odveta za zákrok. Jen slova. „Použil ne zrovna hezké slovo,“ řekl MacKinnon po zápase a přiznal, že bitku inicioval on sám. Clarke je typ hráče, který soupeřům leze pod kůži stylem hry i komunikací, a MacKinnon se rozhodl reagovat fyzicky.
Oba dostali pětiminutový trest. K času rešerše nebyl na přehledu disciplinárních rozhodnutí NHL dohledatelný žádný dodatečný postih, takže MacKinnon by měl být k dispozici pro sobotní domácí zápas proti St. Louis Blues.
Třináct bodujících a přesilovka jako stroj
MacKinnon byl tváří večera, ale čísla vyprávějí širší příběh. Bodovalo třináct hráčů Colorada, osm z nich zaznamenalo více než jeden bod. Lehkonen přidal dva góly, Brock Nelson zapsal 1+2, Parker Kelly 1+1, skóroval i Nicolas Roy. Dvě asistence si připsali Devon Toews, Cale Makar, Kadri i Jaden Schwartz. Mackenzie Blackwood v bráně zastavil 27 střel.
Klíčová statistika večera:
- Přesilovka: 4 góly z 5 pokusů (80 %)
- Oslabení: 4 ze 4 ubráněných
- Skóre po druhé třetině: 6:3
Kings se dvakrát přiblížili, na 2:1 v první třetině a na 6:4 ve třetí, ale Colorado pokaždé odpovědělo okamžitě. Po 3:2 odskočilo na 5:2 a 6:3, po 6:4 přidalo dva góly na konečných 8:4. Žádný prostor pro drama. Žádný prostor pro comeback.
Nečas pokračuje tam, kde skončil
Nečasova asistence nebyla epizodou, ale pokračováním trendu. V první kompletní sezoně v dresu Avalanche 2025/2026 nastřílel 38 gólů, přidal 62 asistencí a dosáhl přesně na 100 bodů s bilancí +47. Už po příchodu z Caroliny měl do konce října 2025 v novém dresu 41 bodů ve 41 zápasech. Stabilní místo v první lajně a na první přesilovce není odměna za jeden dobrý večer, je to reflexe toho, že duo MacKinnon–Nečas patří mezi nejproduktivnější spojení v celé NHL.
Favorit potvrzuje status
Osm gólů v úvodním zápase sezony je klubový rekord Avalanche. Pro srovnání: v minulém ročníku Colorado zvládlo i výhry 9:1 nad Edmontonem a 9:2 nad Calgary, takže vysoké skóre není anomálie, ale vizitka. Nad Kings navíc Avalanche vyhráli všechny tři vzájemné zápasy základní části 2025/2026 při souhrnném skóre 13:5 a v prvním kole play-off je smetli 4:0 na zápasy.
V prvním vydání Super 16 na NHL.com z 1. října 2026 je Colorado dvojkou celé ligy. Předsezonní přehledy NHL upozorňovaly, že tenhle tým může zastavit jedině vlna zranění. Zatím je zdravý. A zatím hraje přesně tak, jak se od držitele Presidents‘ Trophy čeká.
Ball Arena viděla ve středu večer osm gólů, jednu bitku a třináct jmen na bodové listině. MacKinnon byl hlavním hrdinou, ale ten výsledek nevyrobil sám, vyrobil ho tým, který nemá slabé místo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka