Macháč dostal v Pekingu nečekanou šanci jako lucky loser. Slovenský soupeř ho smetl za hodinu a bylo po nadějích

Půl hodiny. Tolik času zbylo Tomáši Macháčovi mezi potvrzením vstupu do hlavní soutěže a prvním míčkem na kurtu. Deadline pro přihlášení lucky loserů na China Open byl v 10:30, zápas s Molčanem startoval v 11:00 na kurtu HSBC Moon jako první duel dne. Standardní předzápasová rutina (rozcvička, rozehrání, taktická porada) se musela smrsknout do zlomku obvyklého času. A na výsledku to bylo vidět.
Jak se Macháč dostal do hlavní soutěže
Macháč do Pekingu přijel s rankingem ATP 75. Na přímé přijetí do hlavní soutěže to nestačilo, poslední hráč, který prošel přímo, byl Quentin Halys na 52. místě. Cesta tedy vedla přes kvalifikaci. V prvním kole Macháč přetlačil Yannicka Hanfmanna ve třech setech 7:6, 6:7, 6:4, jenže v rozhodujícím kvalifikačním kole nestačil na Arthura Géu a prohrál 3:6, 4:6.
Turnaj měl být u konce. Pak ale z hlavního pavouku odstoupil Francouz Arthur Rinderknech kvůli problémům s břišním svalem. Macháč se jako lucky loser posunul na jeho místo. Nečekaná druhá šance v turnaji kategorie ATP 500.
Hodina bez brejkbolu
Los přitom nebyl krutý. Macháč nešel proti nasazené jedničce ani proti hráči z první padesátky. Na druhé straně sítě stál Alex Molčan, slovenský kvalifikant s rankingem 96. Jenže Molčan nebyl žádný anonymní outsider, v sezoně 2026 už měl na kontě semifinále v Mnichově a na jaře v Bukurešti vyřadil nasazenou jedničku turnaje.
Průběh zápasu byl jednostranný. Molčan ovládl první set za 34 minut, rozhodující brejk přišel v osmé hře. Ve druhém setu prolomil Macháčovo podání hned na úvod a znovu za stavu 4:2. Statistiky vyprávějí příběh samy:
|Ukazatel
|Molčan
|Macháč
|Vyhraných bodů po 1. servisu
|89 %
|59 %
|Vyhraných bodů po 2. servisu
|69 %
|42 %
|Brejkboly
|4 (3 využité)
|0
Nula brejkbolů za celý zápas. Macháč nedokázal Molčanovo podání ani jednou reálně ohrozit. Zhruba za hodinu bylo hotovo.
Podzim bez světla na konci tunelu
Prohra v Pekingu nebyla izolovaný výpadek. Po návratu ze zranění levé nohy Macháč podle iDNES prohrál pět z posledních šesti zápasů. Výhra nad Hanfmannem v kvalifikaci byla jeho první od květnového Roland Garros. Po US Open sám přiznával, že nehraje ani na dvaceti procentech svého tenisu, a ani o měsíc později čísla neukazují výrazný posun.
Přitom Macháč umí na tvrdém povrchu v Asii hrát výsledky úplně jiného kalibru. Na Shanghai Masters 2024 došel až do semifinále a jeho kariérní bilance v Šanghaji činí 5:2. V Tokiu 2025 sice vypadl v prvním kole se Šó Šimabukurem, ale tehdy šlo o jiný příběh, ne o hráče, který se teprve vrací po zranění a hledá základní jistotu na servisu.
Co dál
Říjnový kalendář ATP nabízí příležitosti k nápravě. Hned příští týden startuje Shanghai Masters, následují halové turnaje v Almaty, Lyonu a Bruselu a na přelomu října a listopadu ATP 500 ve Vídni a Basileji. Bodově se sezona dá ještě korigovat. Otázka je, jestli se Macháčovo tělo a hra stihnou dostat do stavu, kdy bude schopen ty příležitosti využít.
Peking ukázal, že zatím ne. Třicet minut na přípravu, nula brejkbolů, hodina na kurtu. Čísla, která nepotřebují komentář.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář