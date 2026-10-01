Přehrady Vír a Hubenov jsou z poloviny prázdné, turisté chodí obdivovat odkryté dno

Přehrady Vír a Hubenov jsou z poloviny prázdné, turisté chodí obdivovat odkryté dnoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
1024px-Vír-vyschlá-přehrada-hráz2018
Článek byl publikován 01.10.2026 11:15
Šestnáctý ročník festivalu Den architektury se v Pardubickém kraji rozroste do osmi měst. Od 1. do 7. října...
Do Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy dorazilo ve středu zhruba 60 procent žáků druhého stupně....
Průmyslový palác v Praze zaznamenal po svém znovuotevření nebývalý zájem veřejnosti. Více než 1500 míst na...
Neratovice na Mělnicku mají nový parkovací dům. Stavba dokončená mezi obchodním domem Tesco a úřadem práce...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →