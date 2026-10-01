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Na Panské skále se schovávala Pyšná princezna. Čedičové sloupy přitom málem zničila těžba kamene

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Panská skála u Kamenického Šenova v Libereckém kraji proslula jako úkryt z pohádky Pyšná princezna. Dvanáctimetrové čedičové sloupy odhalila těžba.
Panská skála

Panská skála

Zdroj: FOTO:Miloslav Rejha, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 11:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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