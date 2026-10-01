Houbová polévka z václavek a kořenové zeleniny: Podzimní zázrak, který vás zahřeje na těle i na duši

Když se v září začne listí barvit do teplých odstínů a les voní vlhkou hlínou i podzimním tajemstvím, přichází ten nejlepší čas vyrazit na
. A právě v tomto období kralují lesu houby václavky. Václavka je skromná, ale naprosto úžasná houba, která nejraději roste ve skupinkách na pařezech. Pokud si ji přinesete z lesa nebo vytáhnete zásoby z mrazáku, můžete si připravit , která je doslova polévku balzámem na duši. Kombinace poctivě orestovaných václavek, nasládlé a voňavého kořenové zeleniny česneku s kmínem vytváří chuťový zážitek, ke kterému se budete každou podzimní sezónu s láskou vracet.
Tento recept je důkazem, že z obyčejných surovin lze vytvořit naprosto
královské jídlo. Klíčem k dokonalé chuti je trpělivost při restování a opravdu štědrá dávka kvalitního másla.
Můj tip zní: Václavky po rozmrazení nebo před vařením jemně natrhejte/naškrábejte vidličkou po vláknech namísto klasického krájení nožem. Houby si tak zachovají úžasnou strukturu, lépe do sebe nasají chuť opraženého másla a koření a polévka získá neuvěřitelně poctivý, rustikální vzhled. Recept na venkovskou václavkovou polévku na máslové zelenině
Příprava této poctivé podzimní polévky vám celkově zabere přibližně
1 hodinu a 10 minut, přičemž samotná aktivní práce v kuchyni zabere okolo 25 minut. Z uvedeného množství surovin uvaříte 3 poctivé porce syté polévky. Celkový čas přípravy: 70 minut Ingredience potřebné k přípravě
Polévkový základ: 300 g mražených nebo čerstvých václavek 80 g kvalitního másla 1 žlutá cibule 2 mrkve 1 petržel 1/4 celerové bulvy 2 střední brambory 6 stroužků česneku 3 lžíce pšeničné krupice 1 lžička drceného kmínu 1/2 lžičky drceného černého pepře 1 lžička soli 1 litr vody
Na ozdobení při podávání: 1 hrst čerstvé jarní cibulky nebo petrželky Postup při přípravě václavkové polévky
1. Mražené václavky
vyndejte z mrazáku a nechte je při pokojové teplotě volně rozmrznout.
2. Rozmražené houby vidličkou
natrhejte na menší kousky a dejte je na čistou utěrku důkladně osušit.
3. V hrnci
rozpusťte poctivou dávku másla a přisypte nadrobno nakrájenou cibuli, nakrájenou mrkev, petržel, celer i brambory.
4. K zelenině
přidejte osušené václavky a vše společně na mírném ohni restujte, dokud obsah hrnce nezačne krásně karamelizovat a vonět.
5. Orestovanou směs
poprašte drceným kmínem, drceným černým pepřem, solí a pšeničnou krupicí.
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6. Do hrnce
přihodím drcené stroužky česneku a vše dál restujte, dokud krupice nezačne lehounce zlátnout.
7. Obsah hrnce
zalijte studenou vodou a směs přiveďte k varu.
8. Polévku
vařte na mírném plameni přibližně 40 minut, dokud brambory i houby úplně nezměknou a vývar se krupicí mírně nezahustí.
9. Hotovou polévku
rozlijte do talířů, posypte čerstvě nasekanou jarní cibulkou nebo petrželkou a podávejte s křupavým slaným rohlíkem. Foto: Uživatel Lojzamladoch/Creative Commons/CC BY-SA, Václavky Tipy redakce: Václavky vždy důkladně tepelně upravte, protože syrové nebo nedovařené mohou způsobit žaludeční potíže, takže dodržte dobu vaření minimálně 30 minut až 40 minut. Krupici můžete předem lehce opražit nasucho na pánvičce, pokud chcete polévce dodat ještě výraznější oříškovou chuť a vůni. Máslem při restování opravdu nešetřete, jelikož tuk je nositelem chuti a houby s kořenovou zeleninou ho do sebe s radostí nasají. Česnek přidávejte až ke konci restování, aby se rozvoněl a zjemnil, ale zbytečně nezhořkl v horkém tuku. Druhý den chutná polévka ještě lépe, až se všechny chutě václavek, kmínu a zeleninového vývaru dokonale propojí.
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