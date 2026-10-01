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Google Pixel se po zářijové aktualizaci odmítá odemknout. Telefon nepřijme PIN ani gesto a nepomůže restart ani myš

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Zářijový Pixel Drop z 15. září 2026 u části telefonů rozbil samotnou zamčenou obrazovku, a žádný běžný trik nezabírá.
Android telefon Google Pixel 9 a Pixel 9 Pro

Android telefon Google Pixel 9 a Pixel 9 Pro

Zdroj: ShoAndTech / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 10:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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