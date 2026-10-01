Google Pixel se po zářijové aktualizaci odmítá odemknout. Telefon nepřijme PIN ani gesto a nepomůže restart ani myš

Uživatelé Pixelu 10 Pro XL a Pixelu 8a začali krátce po instalaci buildu CP3A.260905.009 hlásit podobný scénář: telefon po restartu zobrazí zamčenou obrazovku, ale odmítne přijmout správný PIN nebo odemykací gesto. Na Pixelu 10 Pro XL se gesto podle jednoho z popsaných případů resetuje už po druhém taženém bodu, takže ho vůbec nejde dokončit. Na Pixelu 8a systém přijme PIN už po zadání jediné číslice a okamžitě ho vyhodnotí jako nesprávný. Restart nepomůže, telefon po novém startu skončí na stejné obrazovce. Podle dostupných hlášení nepomohl ani nouzový režim. A co je klíčové: v jednom z případů nepomohlo ani připojení externí USB myši přes OTG adaptér, což naznačuje, že nejde pouze o problém s dotykovým panelem. Problém se podle všeho týká samotného procesu odemykání.
Proč je tahle chyba nebezpečnější než běžný bug
Android od verze 7 podporuje šifrování souborů a takzvané úložiště vázané na přihlašovací údaje. Po zadání PINu, gesta nebo hesla se zpřístupní část dat, která je chráněná právě těmito přihlašovacími údaji. Patří sem například data aplikací a další osobní obsah. Dokud telefon správné přihlašovací údaje neověří, tato data zůstávají chráněná. Nejde tedy o kosmetickou vadu, při které by se dal obsah telefonu jednoduše obejít jiným způsobem. Pokud se uživatel nedostane přes zamykací obrazovku, přístup k části svých dat může skutečně ztratit.
Krajní řešení, tovární reset, sice telefon znovu zpřístupní, ale Google výslovně uvádí, že smaže data uložená v zařízení. Obnovit lze následně jen to, co bylo předtím zálohované například do Google účtu.
Jak se chyba projevuje na jednotlivých modelech
Veřejně dohledatelné případy ukazují několik různých projevů se společným jmenovatelem:
- Pixel 10 Pro XL – odemykací gesto se podle popsaného případu po druhém bodu samo přeruší a vrátí na začátek. Nepomohl opakovaný restart, nouzový režim, čištění displeje ani připojení myši přes adaptér. Uživatel se do telefonu dostal až po továrním resetu.
- Pixel 8a – PIN se odešle po zadání první číslice a systém ho vyhodnotí jako nesprávný. Externí klávesnice ani myš podle popsaného případu situaci nezměnily. V jednom veřejně popsaném případě pomohlo vyvolat hlášku „Too many attempts“, počkat na vypršení časovače a poté zadat PIN znovu.
- Pixel 8 Pro – existuje také hlášení uživatele, který po zadání správného PINu skončil znovu na obrazovce pro jeho zadání a následně se zařízení dostalo do fastbootu. Tento případ se ale od problémů Pixelu 10 Pro XL a 8a v některých detailech liší.
Podle Android Authority se zatím nezdá, že by šlo o masově rozšířený problém. Pro zasažené uživatele však může být velmi vážný, protože v některých případech vedla jediná známá cesta zpět k používání telefonu přes tovární reset a smazání lokálních dat.
Co dělat, když vás chyba zasáhla
Univerzální oprava zatím není známá. K 28. září 2026 Google veřejně neoznámil příčinu ani konkrétní termín opravy tohoto problému. Google ale podle veřejně dostupných informací o případech ví a s některými zasaženými uživateli komunikuje. Veřejně popsané kroky vypadají takto:
- Zkusit časovač zablokování – zadávat PIN opakovaně, dokud systém nezobrazí blokaci dalších pokusů. Po vypršení čekací doby zadat PIN znovu. Na Pixelu 8a to v jednom případě zabralo.
- Kontaktovat podporu Pixelu – přes web nebo z jiného zařízení. Google nabízí také nástroje pro opravu softwaru, ale u tohoto konkrétního problému zatím není veřejně potvrzené, že by dokázaly telefon odemknout bez ztráty dat.
- Tovární reset jako krajní řešení – obnoví funkčnost telefonu, ale smaže data uložená v zařízení, která nejsou zálohovaná.
Kdo by měl s aktualizací počkat
Zářijový Pixel Update se rozjíždí po vlnách. Google uvádí, že OTA aktualizace začínají chodit ve stejný den jako měsíční bulletin a obecně trvá zhruba jeden a půl kalendářního týdne, než se dostanou ke všem zařízením. To znamená, že mezi vydáním aktualizace a jejím doručením konkrétnímu telefonu skutečně může být několik dní.
Pokud vlastníte Pixel 10 Pro XL, Pixel 8a nebo Pixel 8 Pro, aktualizace se vám ještě nenabídla a nemáte čerstvou zálohu fotek a dalších důležitých dat, můžete instalaci na několik dní odložit a sledovat, zda se neobjeví další informace. Není důvod k panice pro všechny majitele Pixelů, protože veřejně popsaných případů je zatím jen omezené množství. U chyby, která může zablokovat přístup k datům, je ale rozumné mít před aktualizací aktuální zálohu.
Není to poprvé
Závažné problémy po měsíčních aktualizacích se u Pixelů objevily i v minulosti. U zářijové aktualizace 2026 však zatím není důvod tvrdit, že jde o systémově závažnější problém než u předchozích chyb. Samotný zářijový update obsahuje řadu oprav a funkčních změn a Google jeho vydávání doporučuje.
Zářijový bug je specifický především tím, že se podle popsaných případů týká přímo odemykání zařízení: telefon normálně naběhne, obrazovka funguje a zařízení reaguje, ale systém v některých případech nepřijme správné přihlašovací údaje. Pokud se problém objeví a tovární reset je jedinou funkční cestou zpět, může to znamenat ztrátu lokálních dat.
Situaci budeme sledovat. Pokud Google vydá opravu nebo se veřejně vyjádří k příčině, nejrychleji se to objeví v oficiálním vlákně k zářijové aktualizaci.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman