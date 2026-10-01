Haraslín selhal v klíčovém momentu a málem stál Slovensko výhru. Trenér nároďáku mu veřejně vyčinil

Košice, úterý 29. září 2026, 39. minuta. Slovensko vede 1:0 po gólu Lea Sauera a jede brejk, který může zápas s Kazachstánem definitivně zlomit. Haraslín dostává míč do prostoru, má čas i pozici na zakončení levačkou. Jenže místo střely si balon přehazuje na pravou nohu, hledá lepší úhel, a o celou akci přichází. Tribuny ztichnou. Na tabuli svítí pořád 1:0. Za čtyři minuty už bude svítit 1:1.
Čtyři minuty, které změnily celý zápas
Kazašský tým, zatlačený po většinu první půle do vlastní šestnáctky, najednou ucítil krev. Ve 43. minutě Karimov srovnal a do šaten se šlo za remízy. Slovensko mělo podle pozápasových dat 75 % držení míče, jenže proti zataženému soupeři jedna zaváhaná šance bolí dvojnásob. Místo pohodlného dvougólového náskoku musel Weissův tým celý druhý poločas dobývat kazašský blok znovu od nuly.
Vykoupení přišlo až v 82. minutě. Dávid Hancko se prosadil hlavičkou na konečných 2:1. Tři body zůstaly doma, ale cena za ně byla zbytečně vysoká.
„Nemůžeme si hrát“
Trenér Vladimír Weiss na pozápasové tiskovce nešetřil slovy. „Tam musí Šulo dát na 2:0, nemůžeme si hrát a je třeba rozhodnout zápas v takových momentech,“ citovala jeho výrok ta3. Formulace je ostrá, veřejná, adresná. Žádné diplomatické mlžení.
Zároveň ale Weiss na téže konferenci ocenil Haraslínovu schopnost hrát v zahuštěném prostoru a naznačil, že případná rotace v dalším zápase na Faerských ostrovech bude spíš reakcí na únavu a umělou trávu v Tórshavnu než trestem. Haraslín zůstal součástí výpravy, žádný signál o disciplinárním odsunutí nepřišel.
Starý slovenský problém, tentokrát s jiným koncem
Kdo sleduje slovenský fotbal delší dobu, ví, proč byl ten moment tak nepříjemný. V Lize národů 2022/23 Slovensko prohrálo s Kazachstánem doma 0:1 i venku 1:2, doma padlo s Ázerbájdžánem 1:2 a skupinu zakončilo třetí se sedmi body, zatímco Kazachstán postoupil se třinácti. Přesně takové zápasy proti outsiderům Slováky opakovaně stály postup.
Hancko to po zápase pojmenoval sám: „V minulosti jsme takové duely strhnout nedokázali.“ Tentokrát ano. Ale právě Haraslínova zaváhaná šance ukázala, jak tenká je hranice mezi výhrou a další frustrující ztrátou.
Haraslín po Spartě: jiný dres, stejné očekávání
Třicetiletý křídelník odešel v srpnu 2026 z pražské Sparty do saúdského Al Fateh. Na Letné za sebou nechal čísla, která mluví jasně: 194 soutěžních zápasů, 59 gólů, 36 asistencí, dva ligové tituly a domácí pohár. Penalta v nastavení na 3:2 proti Mladé Boleslavi, vítězný přímý kop ve 117. minutě proti Teplicím; ve Spartě podobné klíčové momenty spíš rozhodoval. Proti Kazachstánu ne.
O tři dny dřív přitom proti Moldavsku odehrál výborný zápas. Jeho průnik přinesl rohový kop vedoucí ke gólu na 1:0 a po faulu na něj padla penalta na 2:0. Data Stats Perform ukazují, že šest z jeho třinácti ligových gólů za Spartu v poslední sezoně padlo po individuálním vedení míče; přehazování na silnější nohu je jeho typický návyk. Tentokrát ho ale překombinoval.
Co Slovensko potřebuje dál
Po dvou výhrách má Slovensko v tabulce skupiny C šest bodů a jasný náskok:
|Tým
|Body
|Slovensko
|6
|Faerské ostrovy
|2
|Kazachstán
|1
|Moldavsko
|1
K přímému postupu do divize B musí skončit první; druhý tým čeká jen baráž. Další zápas je v pátek 2. října na Faerských ostrovech, následuje úterní duel v Moldavsku.
Haraslín svou šanci na rychlou reparát nejspíš dostane. Weissova veřejná výtka nebyla rozsudek, byla připomínka, že proti zataženým soupeřům se brejky na 2:0 nedávají dvakrát.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle