Byli spolu od střední školy a po 26 letech přišel konec. Manželka Petra Čecha popsala, jak se dozvěděla o nevěře

Květen 2025, Cinque Terre. Martina Čechová naplánovala manželovi cestu k jeho 43. narozeninám. Místo oslavy přišlo přiznání, které za jediný večer přeťalo čtvrtstoletí společného života. V britském podcastu Chin Wags bývalá manželka legendárního brankáře poprvé veřejně popsala, co se v Itálii stalo, a proč to byla právě ona, kdo odmítl manželství zachraňovat. Její výpověď je překvapivě střízlivá. Nemluví o pomstě ani o skandálu. Mluví o respektu, vlastní hranici a o tom, co se stane s člověkem, který celý dospělý život žil v režimu vrcholového sportu, a najednou o něj přijde.
Jeden večer v Itálii
Podle Martininých slov neměla předem žádné jasné signály, že jejich manželství nefunguje. Teprve zpětně prý rozpoznává určité náznaky, které tehdy přičítala spíš Petrově hledání nového směru po konci kariéry. Ten večer v Itálii jí ale Petr řekl sám. Žádné odhalení, žádné cizí svědectví, osobní přiznání nevěry.
Martina popsala čtyři klíčové body: šok z přiznání, absenci předchozích varovných signálů, Petrovu snahu vztah zachránit a své vlastní rozhodnutí to neudělat. „Bez respektu to pro mě nemá hodnotu,“ parafrázovala svůj tehdejší postoj. Kdo byla druhá žena ani jak dlouho nevěra trvala, veřejně neupřesnila.
Od italského momentu do veřejného oznámení na Instagramu uplynuly přibližně tři měsíce. Společné prohlášení o rozchodu přišlo 14. srpna 2025 a bylo formulované smířlivě, s důrazem na rodinu, děti a vzájemný respekt. Teprve teď Martina přidala svou verzi toho, co stálo za diplomatickým jazykem instagramového oznámení.
Čtvrtstoletí ve stínu brankářských rukavic
Důležitý detail, který se v bulvárních přepisech často ztrácí: Martina a Petr spolu byli 26 let, ale manželé zhruba 22; svatba proběhla v červnu 2003. Poznali se jako spolužáci na sportovním gymnáziu v Plzni koncem devadesátých let, spojila je láska ke sportu. Martina sama je trenérka a fitness podnikatelka.
Její život po boku vrcholového fotbalisty přitom nebyl jen kulisou. Už v rozhovoru pro MF DNES v roce 2008 otevřeně mluvila o tom, jak jí manžel kvůli kariéře často chybí a jak se rodinný rytmus podřizuje jeho profesi. Přesto si vybudovala vlastní profesní identitu. V britském obchodním rejstříku je od 13. listopadu 2018 vedená jako ředitelka společnosti BeZu Fitness Studios Limited, tedy firma existovala šest let před rozpadem manželství. Ekonomická samostatnost pro ni nebyla důsledkem rozvodu. Byla prevencí.
Co udělá konec kariéry s člověkem, a s párem
Nejzajímavější rovina Martininy výpovědi není samotná nevěra. Je to její interpretace toho, co jí předcházelo. Petr Čech ukončil aktivní hráčskou kariéru v roce 2019. Zůstal ve fotbalovém prostředí jako poradce Chelsea, ale i tato role skončila k 30. červnu 2022. Martina říká, že zmizel režim, vytíženost, adrenalin i pozornost, na které byl celý dospělý život zvyklý.
Neprezentuje to jako omluvu. Spíš jako vysvětlení. Člověk, který od osmnácti žil v přísné struktuře tréninkových cyklů, zápasových víkendů a mediálního tlaku, najednou stojí před prázdným diářem. Podle Martiny právě tato proměna mohla být významným spouštěčem toho, co nakonec vedlo ke konci jejich vztahu. Psychologové, kteří se věnují postkariérnímu přechodu sportovců, tento vzorec popisují běžně: ztráta identity, hledání nových zdrojů adrenalinu, rozpad zaběhnutých rodinných rolí. Martina ho pojmenovává z pozice partnerky, která to žila zevnitř.
Dvě verze jednoho rozchodu
Petr Čech se k Martinině podcastové výpovědi veřejně nevyjádřil. Jeho poslední dohledatelné vyjádření k rozpadu vztahu pochází z rozhovoru pro iSport z 30. března 2026, kde řekl, že se jeho životní rytmus zásadně nezměnil, a na otázku, zda jsou oficiálně rozvedeni, odpověděl: „Oficiálně ne.“
Kontrast obou verzí je výmluvný. Petr komunikuje rozchod jako klidnou, vzájemně respektující záležitost. Martina přidává konkrétní příčinný moment, emoci a vlastní rozhodnutí. Ani jedna verze nemusí být nepravdivá; jen ukazují tentýž rozpad z opačných stran.
Proč mluvila v Británii
Martina si pro svou výpověď vybrala britský podcast, ne česká média. Přímý důvod veřejně neuvedla, ale volba dává smysl: rodina žila v Anglii řadu let, Martina tam podniká, její firma je registrovaná ve Velké Británii. Britské prostředí je pro ni přirozenější než pražská redakce.
Zajímavější než platforma je ale načasování. V květnu 2026 Martina zveřejnila fotky z Cinque Terre s popiskem „přesně před rokem“, tichou připomínku místa, kde se její manželství rozpadlo. Podcast přišel několik měsíců poté. Vypadá to jako promyšlená sekvence: nejdřív signál pro ty, kdo umějí číst mezi řádky, pak plná verze pro všechny ostatní.
Martina Čechová neodešla jako oběť. Odešla jako žena, která měla vlastní firmu, vlastní příjem a vlastní hranici, a rozhodla se ji nepřekročit. Právě tohle z její výpovědi vystupuje nejsilněji.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta