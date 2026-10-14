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Vyměnil korporát za les a terapii. „I ve středověku byly poutě tak trochu byznys,“ říká Tomáš Gavlas

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Bývalý marketingový a byznysový manažer Tomáš Gavlas vyměnil korporátní svět za doprovázené terapeutické putování, psaní knih a tvorbu podcastu. V rozhovoru o propojování moderní psychoterapie, moudrosti starých tradic a vlastní…
Vyměnil korporát za les a terapii. „I ve středověku byly poutě tak trochu byznys,“ říká Tomáš Gavlas

Vyměnil korporát za les a terapii. „I ve středověku byly poutě tak trochu byznys,“ říká Tomáš Gavlas

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 14.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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