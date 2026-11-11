Svatý Martin za zády. Japonské televizní štáby v Brně uhranul moravský folklor

Svatý Martin za zády. Japonské televizní štáby v Brně uhranul moravský folklorPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Svatý Martin za zády. Japonské televizní štáby v Brně uhranul moravský folklorZdroj: Kateřina Pospěchová
Článek byl publikován 11.11.2026 13:20
Legendární muž z Brna nejspíš vyrazil na výlet do osmnáct kilometrů vzdálených Židlochovic. Nejprve vše...
Jako odolnější, připravenější a lépe reagující na vlny veder vidí Brno za čtyři roky nová náměstkyně...
Chladné podzimní počasí a teplé bundy kolemjdoucích ostře kontrastovaly s davem běžců, kteří v Brně běželi...
Protesty na podporu veřejnoprávních médií v Brně pokračují. Lidé se tentokrát sešli před Janáčkovým...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →