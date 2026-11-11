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Svatý Martin za zády. Japonské televizní štáby v Brně uhranul moravský folklor

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Mladé víno, moravské kroje a tisíce návštěvníků. Brněnský Svatomartinský košt letos přilákal také televizní štáby z Japonska, které zaujala zdejší folklorní atmosféra. Jednadvacátý ročník nabídl ochutnávku stovky vzorků, důraz na kvalitu i návrat k samotnému koštování.
Svatý Martin za zády. Japonské televizní štáby v Brně uhranul moravský folklor

Svatý Martin za zády. Japonské televizní štáby v Brně uhranul moravský folklor

Zdroj: Kateřina Pospěchová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 13:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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