Whittaker varoval Procházku před zápasem se Stirlingem a popsal, proč prohraje. Jiří ale soupeře přirovnal k sobě samému

Jiří Procházka, 34letý český bojovník v polotěžké váze (do 93 kg) s bilancí 32-6-1, se vrátil z víc než měsíčního kempu v Thajsku a balí se do Kataru. Mezitím v Helwaniho pořadu vystoupil bývalý šampion UFC a na otázku o českém bojovníkovi odpověděl něčím mezi poklonou a návodem. Procházkova nevyzpytatelnost je prý dvousečná zbraň. Pak popsal, kdo a jak ji může obrátit proti němu. Redakce MMAmagu k tomu dohledala stránku epizody i veřejný přepis celého výroku.
Bývalý šampion rozebral Jiřího styl jako skládačku
Robert Whittaker, 35letý australský bojovník a bývalý šampion UFC ve střední váze, který se po přesunu do polotěžké váhy drží na desátém místě žebříčku, byl 9. listopadu 2026 hostem pořadu The Ariel Helwani Show. Na Procházku došlo v segmentu epizody číslo 741. „Myslím si, že Jiřího neortodoxní styl a nepředvídatelná povaha jsou dvousečná zbraň. Když to funguje, funguje to skvěle. Když ne, technický postoj ho dokáže rozebrat,“ řekl Whittaker moderátorovi Arielu Helwanimu podle přepisu, který zveřejnil web MMA Sucka.
Je to jeho odhad, ne fakt. Whittaker v Dauhá nenastoupí, vlastní zápas má podle UFC až 6. února 2027. O Navajo Stirlingovi, neporaženém Novozélanďanovi z téže váhy s bilancí 11-0, přitom mluvil jako o typu, který tu podmínku splňuje: „Myslím, že Navajo má technický postoj a výdrž,“ dodal. Tedy soupeř, kterého nerozhodíš a který vydrží tempo.
Procházka mezitím mluvil o Stirlingovi sám a znělo to úplně jinak, než by Whittakerova logika čekala.
Jiří se na soupeře podíval a popsal ho větou, která se rychle rozlétla
„Připomíná mi trochu mladší verzi mě samotného… Líbí se mi jeho dravost v zápase, jeho vytrvalost a houževnatost. A vidím spoustu způsobů, jak s ním bojovat,“ napsal Procházka v textu na webu své značky BJP Store, který vyšel v říjnu 2026. Přímá reakce na Whittakera to není. Jsou to dvě samostatná vyjádření.
Jen míří proti sobě. Whittaker tvrdí, že technický soupeř odhalí díry v Procházkově hře, zatímco Procházka tvrdí, že díry vidí on u Stirlinga. A ve starším blogu z 30. října 2026, do kterého redakce MMAmagu nahlédla, zní ještě jinak: píše, že potřebuje zbourat starého Jiřího a postavit nového a že se Stirling chystá na někoho, kým už není. Kalendář a čísla k tomu dodávají zbytek.
Dauhá, dvanáct dní a jedno číslo, které Jiřího provází celou UFC
Turnaj UFC Fight Night: Prochazka vs. Stirling, na Sherdogu vedený jako UFC Fight Night 294, je vypsaný na 21. listopadu 2026 v Dauhá v Kataru a oba muži jdou hlavní zápas večera. Od Whittakerova vystoupení 9. listopadu 2026 do úvodního gongu zbývá 12 dní.
Z oficiálních žebříčků UFC ve znění k 10. listopadu 2026 a z oznámení organizace z 12. října 2026 redakce MMAmagu vyčetla pořadí, které se s údajem kolujícím v přebíraných textech neschází: Procházka je v polotěžké váze druhý, Stirling pátý. Starší verze téže stránky uváděla Procházku třetího a Stirlinga sedmého. Sedmé místo tak popisuje stav, který už neplatí.
A teď to číslo. 9 Procházkových startů v UFC, které redakce MMAmagu prošla v jeho zápasové bilanci na Sherdogu, dává nula bodových verdiktů: 9 zápasů, 9 konců před limitem. Stirling bude desátý v řadě. Novozélanďan přitom distanci umí, z jeho 11 výher jich 7 přišlo knockoutem nebo technickým knockoutem a 4 na rozhodnutí rozhodčích.
V Dauhá přitom nejde jen o jedno jméno v žebříčku, protože Stirling přichází přesně z té tělocvičny, která Procházku v dubnu 2026 poslala k zemi.
Katar je pro Jiřího něco jiného než další čárka v tabulce
ANALÝZA Stirling je podle profilu na Sherdogu i podle UFC vedený u novozélandské stáje City Kickboxing. Ve stejné tělocvičně trénuje Carlos Ulberg, novozélandský šampion polotěžké váhy, který Procházku porazil 11. dubna 2026 na UFC 327 v Miami knockoutem v 1. kole v čase 3:45. Výsledek popsala agentura AP.
Na Dauhá se oba chystali jinak. Procházka odjel na víc než měsíc do Thajska na Koh Samui a v blogu psal o bourání sebe sama, Stirling zůstal doma u trenérů, kteří už jednou Procházku skládali. Whittakerovo varování tedy není náhodný výkřik do podcastu, ale popis toho, co se od téhle adresy dá čekat.
Dvousečnou zbraň drží v Dauhá dva muži. Jeden ji nosí celou kariéru a tvrdí, že ví, kde má ostří. Druhý podle Whittakera čeká, až se o něj Procházka řízne sám. Odpověď přijde 21. listopadu 2026; Procházkova statistika jen připomíná, že v jeho 9 startech v UFC zatím rozhodčí po bodovacích lístcích sahat nemuseli.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek