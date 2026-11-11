Na Šumavě po válce zmizely celé vesnice. Z některých domů dnes zůstaly jen základy a zapomenuté cesty

Šumava nebyla před rokem 1945 souvislým neobydleným lesem. V horských polohách se nacházely dřevařské osady, zemědělské usedlosti i obce s obchody, školami a ubytováním pro návštěvníky. Drsné počasí sice místní život komplikovalo, ale lidé se naučili hospodařit s dřevem, využívat louky a udržovat spojení přes hranici. Některé vesnice byly převážně německy mluvící, jinde žili společně lidé různých jazyků. Poválečné změny proto postihly nejen jednotlivé domy, ale také rodinné vazby, místní hospodářství a síť cest, která se vyvíjela po celé generace.
Bučina bývala živým horským sídlem
Bučina, známá také pod německým názvem Buchwald, ležela nedaleko bavorské hranice v nadmořské výšce kolem 1 160 metrů. Vznikala od druhé poloviny 18. století a díky poloze při starých cestách i blízkosti lesů postupně rostla. Na počátku 20. století zde stály desítky domů a žily stovky obyvatel. V roce 1911 bylo evidováno 347 lidí ve 37 domech. Místní měli školu, hostince, celnici a další služby, které by návštěvník v dnešní téměř prázdné krajině hledal jen obtížně. Do Bučiny mířili také turisté, protože z některých míst bylo za dobré viditelnosti možné dohlédnout až k Alpám.
Staré fotografie zachycují obytné domy, hospodářské stavby i podniky pro hosty, kteří do hor přijížděli na výlet. Vysoká poloha ovšem znamenala náročné zimní zásobování a závislost na cestách k okolním sídlům. Jejich význam nebyl pouze turistický: spojovaly školu, statky, mlýny i příbuzné na obou stranách hranice. Ještě dnes lze při srovnání historických snímků a map rozpoznat, jak velkou část okolí lidé využívali jako louky a pole. Porost, který nyní některé pozůstatky zakrývá, proto nemusí být původním lesem. Často postupně obsadil místa, která se po odchodu obyvatel přestala pravidelně obdělávat.
Po roce 1945 odešli obyvatelé, nové osídlení nestačilo
Konec války přinesl zásadní proměnu obyvatelstva českého pohraničí. Velká část německy mluvících obyvatel byla vysídlena, další odešli sami nebo uprchli ještě před organizovaným odsunem. Na jejich místo přicházeli noví osadníci, ale do odlehlých horských lokalit se jich nedostávalo dost. V některých místech se počet obyvatel rychle propadl a opuštěné domy začaly chátrat. To však ještě neznamenalo, že všechny vesnice musely nevyhnutelně zmizet. Rozhodující další zásah přineslo po roce 1948 budování přísně kontrolovaného hraničního režimu.
Na Bučině se tento proces projevil mimořádně tvrdě. Z bývalé obce se stalo místo v prostoru, do kterého civilisté nemohli volně vstupovat. V roce 1956 byly zbývající domy převážně zbourány a obytné jádro sídla zaniklo. Některé objekty získaly vojenské využití, což paradoxně mohlo jednotlivým stavbám dočasně zajistit přežití. Příkladem byla někdejší horská chata, kterou později využívala pohraniční stráž. Celá vesnice už však neexistovala a běžný civilní život, který zde kdysi probíhal, se neobnovil.
Chaloupky zůstaly v krajině jako zarostlé základy
Jihovýchodně od Bučiny ležela menší osada Chaloupky, historicky označovaná také Hüttel. Vznikla jako dřevařská lokalita a na starých mapách lze sledovat její rozptýlenou zástavbu i napojení na cesty vedoucí k dalším šumavským obcím. Podle místopisné evidence zde v minulosti stávalo přibližně deset až patnáct domů. Chaloupky administrativně patřily k Bučině, a proto je postihla obdobná kombinace poválečné výměny obyvatel a pozdějšího uzavření hraničního prostoru. Osada zanikla v padesátých letech a dnes po ní zůstaly především zarostlé základy, zbytky sadů a terénní stopy po jednotlivých stavbách.
V Chaloupkách se vedle domů nacházely statky, hospoda, ševcovské zázemí a mlýn; administrativně k nim patřil také hamr. Obyvatelé pěstovali žito, oves, ječmen, brambory a další plodiny vhodné pro horské podmínky. Význam měl len, z něhož se vyrábělo plátno, a k obživě přispíval chov dobytka i sběr lesních plodů. Elektřina sem zavedena nebyla a vodu přiváděl příkop od hraničního potoka. Název Chaloupky tak neoznačoval jen několik odříznutých stavení. Šlo o osadu s vlastními hospodářskými činnostmi, jejíž provoz závisel na každodenní práci a vazbách na okolí.
Na někdejší hospodaření upozorňují kamenné snosy, staré ovocné stromy a řady klenů podél cesty. Ne každý kámen ovšem pochází ze zbořeného domu: část vznikla dlouhodobým čištěním polí. Historické mapy pomáhají rozlišit stavební parcely od pozemků a fotografie doplňují podobu budov, jejichž základy jsou dnes sotva patrné. Osudy sousedních Knížecích Plání připomíná také obnovený hřbitov, na jehož obnově se podíleli bývalí němečtí obyvatelé. Návraty po pádu železné opony proto nebyly pouze turistickými cestami. Někteří lidé přijížděli k hrobům příbuzných nebo na místa, kde stál jejich rodný dům.
Nová chata není posledním zachovaným domem
Na Bučině se po roce 1989 obnovila kaplička a vznikla připomínka železné opony. Zvláštní osud měla Pešlova chata, kterou po zániku obce využívala pohraniční stráž. Její pozůstatky byly odstraněny roku 2003 a na místě vyrostlo nové ubytovací zařízení. Dnešní stavba tedy není původním domem, který by beze změn přečkal všechny demolice. Bučinu spojují turistické trasy s Kvildou a Knížecími Pláněmi, při pohybu v okolí však platí pravidla národního parku. Bývalá obec zůstává čitelná především díky kombinaci dochovaných cest, historických fotografií a map: samotný pohled na novou chatu její někdejší velikost neprozradí.
Použité zdroje: jiznicechy.cz, zanikleobce.cz, krajinypamatne.eu, pametnaroda.cz, sumava.eu