Ranní kolony, zpožděná MHD a nervózní řidiči jsou v Brně již běžným jevem. Uzavírka Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky komplikuje lidem život už skoro měsíc. Teď přichází další rána. Dopravní podnik totiž během prodlouženého víkendu odkloní polovinu tramvajových linek.
Bude to bolet, ale musíme to udělat. Brněnský dopravce odkloní polovinu šalin
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...