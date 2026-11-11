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Matematik napsal malé „dx“ a změnil způsob, jak počítáme svět. Leibnizův nápad používáme dodnes

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V listopadu 1675 si Gottfried Wilhelm Leibniz do poznámek zapsal několik znaků, které by většině současníků nedávaly smysl. Dnes se bez nich neobejde fyzika, technika ani ekonomie. Nešlo o kouzelný vzorec objevený během jediné noci, ale o zásadní krok k matematickému jazyku schopnému popisovat pohyb, změnu a hromadění nepatrných příspěvků.
Matematik napsal malé „dx“ a změnil způsob, jak počítáme svět. Leibnizův nápad používáme dodnes

Matematik napsal malé „dx“ a změnil způsob, jak počítáme svět. Leibnizův nápad používáme dodnes

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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