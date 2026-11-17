Do Vánoc zbývá pár týdnů a v mnoha domácnostech se už plánuje sváteční menu. Někdo chystá pečenou rybu s plátky citronu, jiný bude balit do alobalu brambory nebo zbytky na druhý den. U kuchyňské linky pak často padne otázka, na kterou má každý v rodině jiný názor: kterou stranou má alobal přijít k jídlu?
U běžného alobalu je to jedno
Obyčejný alobal má obě strany rovnocenné. Platí to i pro silnější druhy. Jídlo můžete položit na lesklou i na matnou stranu a v troubě, v mrazáku ani v lednici v tom nebude rozdíl.
Lesk a mat nikdo nenavrhoval a žádnou funkci nemají. Vznikají samy při výrobě, protože nejtenčí fólii jde válcovat jen určitým způsobem. Když tedy balíte brambory nebo kuřecí stehna, otočte alobal tak, jak vám zrovna přijde pod ruku.
Přečtěte si také: Důchodci, pozor na rok 2027. ČSSZ posune 5 výplat penzí a na jednu se čeká i 2 dny navíc Matnou stranu udělal druhý alobal
Hliník se na fólii ztenčuje postupným válcováním. Nejtenčí alobal ale už nejde válcovat po jedné vrstvě. V posledním kroku proto procházejí válci dvě fólie položené na sobě a teprve potom se od sebe oddělí.
Lesk i mat tedy vznikají v jediném průchodu strojem. Vyleštěný ocelový válec přenese svůj hladký povrch na vnější stranu fólie. Vnitřní strany se o sebe tisknou kov o kov, a tak zůstanou mírně drsné a světlo rozptylují.
Lesklá strana teplo neudrží
Mezi lidmi koluje rada, že lesklá strana patří dovnitř, aby jídlo zůstalo déle teplé. Vychází z fyziky. Lesklý povrch funguje jako zrcadlo a infračervené záření, které jídlo v troubě i na grilu ohřívá nejvíc, se od něj odráží. Obě strany alobalu jsou ale ze stejného kovu a leskem se liší tak málo, že se to v troubě nijak neprojeví.
Přečtěte si také: Stát od ledna ruší výchovné. Některé nové důchodkyně dostanou za dítě jen 214 korun
Stejně dopadly i pokusy kuchařských redakcí. America’s Test Kitchen v březnu 2022 upekla dvě brambory, jednu zabalenou lesklou stranou ven a druhou dovnitř, v troubě vyhřáté asi na 175 °C. Po hodině měly obě uvnitř stejnou teplotu, asi 92 °C.
Kanadský kuchařský magazín Ricardo zase sledoval jídlo v alobalovém balíčku. Teplota v balíčku stoupala při pečení a klesala po vytažení z trouby stejně, ať byl alobal otočený jakkoli. Lesk tedy jídlo neohřál rychleji ani ho neudržel déle teplé.
Nepřilnavá fólie má jen jednu správnou stranu
Výjimkou je nepřilnavá fólie, která má speciální potah jen na jedné straně. K jídlu patří právě tahle strana. U výrobce Reynolds je nepřilnavá strana matná a poznáte ji podle potisku NON-STICK Side.
Přečtěte si také: Našli jste na poli staré mince? Ohlaste je do druhého dne, za stříbrné denáry dal kraj nálezci i 2 miliony
U jiných značek může být potah i jinde. U speciálních fólií se proto řiďte označením na obalu nebo potiskem na fólii, lesk vám tu neporadí.
Citron a sůl jsou větší starost
Mnohem víc než otočení fólie rozhoduje, co do ní balíte. Hliník se v kyselém a slaném prostředí rozpouští a do jídla se může dostat z kterékoli strany. Německý Spolkový institut pro hodnocení rizik (BfR) proto doporučuje nebalit do alobalu kyselá a slaná jídla, například:
nakrájená jablka, rajčata a rebarboru, solené sledě a marinované ryby, sýr. Přečtěte si také: Důchodci si od ledna 2027 přilepší v průměru jen o 304 Kč: Větší změna je čeká u praktického lékaře
Německá spotřebitelská poradna k nim přidává i kyselé okurky, fetu, uzeniny a šunku. Podle BfR se alobal nehodí ani k uchovávání, ohřívání nebo udržování takových jídel v teple. Vánoční rybu s citronem proto raději upečte v keramické zapékací míse nebo v nádobě s vnitřním potahem.
Pozor na kovové nádoby a gril
Opatrnost je na místě i u jídla v kovovém plechu nebo hrnci zakrytém alobalem. Drobné dírky nebo skvrny, které se pak ve fólii objeví, prozrazují, že se hliník rozpouští. Fólie a kov se totiž mohou chovat jako slabá baterie, hlavně u vlhkých, kyselých a slaných jídel, a část hliníku tak skončí na povrchu jídla. U keramické misky k tomu nedochází.
Na grilu je hliníková miska nebo fólie podle BfR obhajitelná, protože brání odkapávání tuku do žhavých uhlíků, kde by vznikaly karcinogenní látky. Maso ale osolte a okořeňte až po upečení.
Přečtěte si také: Starý mobil ze šuplíku ohlídá chatu přes zimu: Stačí aplikace AlfredCamera, telefon ale musí mít proud a teplo Alobal na grilu brání odkapávání tuku do žhavých uhlíků, maso je ale lepší osolit až po upečení. Ilustrační foto. Zdroj: LUM3N / Unsplash. Hliník a zdraví
Riziko přináší hlavně opakování. Když se hliník do těla dostává často, může se v něm ukládat. Jedna porce akutně jedovatá není a zdravé ledviny většinu hliníku vyloučí. Lidé s onemocněním ledvin a těhotné ženy by se proto měli o příjmu hliníku poradit s lékařem.
Pokyny k bezpečnému použití bývají i přímo na krabičce alobalu a úřady radí přečíst si je ještě před použitím.
Zdroje: https://www.alufoil.org/Alufoil-Production, https://www.alufoil.org/facts-and-properties, https://reynoldsbrands.com/tips-and-how-tos/aluminum-foil-guide, https://www.reynoldsbrands.com/aluminum-foil/non-stick-foil/, https://mobil.bfr.bund.de/cm/349/faqs-about-aluminium-in-food-and-products-intended-for-consumers.pdf, https://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/lebensmittel/lebensmittelproduktion/aluminium-7609, https://www.sciencing.com/2218332/why-aluminum-foil-only-shiny-one-side/, https://ricardocuisine.com/en/articles/food-chemistry/328-shiny-or-dull-side, https://www.cookscountry.com/how_tos/10246-sticking-point, https://www.housedigest.com/1984889/which-side-of-aluminum-foil-use-shiny-vs-dull-explained, https://www.ruokavirasto.fi/en/foodstuffs/instructions-for-consumers/food-packaging-materials-and-dishes/, https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/tinfoil-shiny-dull-side-why_uk_6565cbcce4b0827ae615e4f8
Přečtěte si také: Chyba v zimě: Prádlo sušené na topení pustí do bytu 2 litry vody z várky. Oprava plísně stojí až desítky tisíc Kč