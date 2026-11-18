Venku se ochladí, večer se za kuchyňskou linkou ozve tiché škrábání a ráno najdete ve spíži pár drobných tmavých bobků. Mnoho lidí v tu chvíli sáhne po pastích nebo po jedu. Přitom první obranu máte často po ruce v poličce s kořením. Vůně z ní myším znepříjemní škvíry i spíž, natrvalo je ale z domu udrží až utěsněné vstupy a uklizené jídlo.
Proč přicházejí právě na podzim
S prvními chladnými dny hledají myši teplo a něco k jídlu, a tak se stěhují do domů a bytů. Prozradí je drobný tmavý trus u stěn a ve spíži, ohryzané obaly nebo kabely a škrábání ve zdech. Často je cítit i zatuchlý pach podobný čpavku a v koutech se objeví hnízda z papíru a kousků látek.
Myši trusem a močí šíří mimo jiné salmonelu a leptospiry. Kdo se po kontaktu s hlodavci necítí dobře, měl by zajít k lékaři.
Přečtěte si také: OLED televize mohou mít skrytou vadu: Dlouhodobý test RTINGS našel zhasnuté body u okrajů 14 ze 16 panelů WOLED Myši se řídí nosem
Při hledání potravy i orientaci se myši řídí čichem. Silná vůně může přebít jejich pachové stopy a místo, kde se předtím cítily dobře, pro ně pak může ztratit přitažlivost, ovšem jen dokud vůně vydrží.
Účinek vůní je ale omezený. Univerzitní poradny je za spolehlivou ochranu nepovažují a v nejlepším případě pomůžou na nějakou dobu. Myši, které už v domě našly jídlo i úkryt, samy neodejdou. Vůně se proto hodí hlavně k tomu, aby se nezabydlely u škvír a ve spíži, a natrvalo pomůže až utěsnění vstupů a uklizené jídlo.
Sedm vůní, které myši odrazují
Každá vůně se používá trochu jinak:
Vůně V jaké podobě Kam nebo jak Máta peprná olej na vatové tampony ke škvírám, do skříněk, za spotřebiče Hřebíček celé hřebíčky nebo olej v plátěném sáčku do spíže, pár kapek na vatu tam, kudy myši chodí Skořice mletá nebo olej olej kápněte na vatu Bílý ocet ředěný vodou 1 : 1 nebo neředěný ředěný do rozprašovače, neředěným potřete lišty, police a zadní stěny skříněk Chilli a kajenský pepř prášek na vstupní místa venku a do podlezných prostor Bobkový list sušené listy v plátěném sáčku do spíže a skříní Česnek drcený ke škvírám a za kuchyňskou linku Jak moc a jak dlouho vůně působí Přečtěte si také: Smrdí vám pračka? Opraváři upozorňují na ucpaný filtr čerpadla. Oprava po záruce vyjde až na 4 990 Kč
Olej z máty peprné voní mnohem silněji než rostlina v květináči. Účinek olejů zkoumaly pokusy kanadské Simon Fraser University popsané v americkém patentu z listopadu 2025. Myši se v laboratoři nedotkly vaty s olejem ze skořicových listů, citronové trávy ani máty, žádný z olejů samotný je ale úplně neodradil. Výrazný účinek měla až směs všech tří olejů, která myši v terénním pokusu odrazovala od krmných boxů.
Nejméně doložený účinek má bobkový list, takže jde spíš o levný pokus s nejistým výsledkem. Česnek ve velkých místnostech působí slabě a ocet jen do chvíle, než vyschne. Chilli venku smyje déšť a vlhkost, proto ho musíte doplňovat.
Oleje rychle vyprchají. Vatu i sáčky obnovujte zhruba jednou za týden až dva, nebo hned, jakmile vůni přestanete cítit. Vyschlý česnek vyměňte za čerstvý.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá Slovenka jako pečovatelka v Rakousku? Bere víc než Slováci s minimální mzdou Vatu s mátovým olejem je potřeba obnovovat zhruba jednou za týden až dva, protože vůně rychle vyprchá. Ilustrační foto. Pozor na kočky, psy a děti
Oleje z máty, skořice nebo hřebíčku jsou pro kočky toxické, nejvíc v neředěné podobě. Vatu s olejem proto dávejte jen tam, kam se kočka ani pes nedostanou. Když kočka s olejem přijde do styku nebo ho olízne, hned volejte veterináře, i když nemá žádné příznaky. Při podezření na otravu psa se na veterináře obraťte také hned.
Chilli dráždí i lidskou kůži a oči, oleje mohou podráždit kůži. Prášek nesypejte tam, kde si hrají děti nebo zvířata, a po práci s ním si umyjte ruce.
Naftalínové kuličky a čpavek mezi přírodní prostředky nepatří a škodí dětem i zvířatům. Čpavek se navíc nesmí smíchat s chlorovým bělidlem, protože vzniká jedovatý plyn.
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Dospělá myš proleze otvorem širokým zhruba 5 až 6 mm, tedy asi jako tužka. Díky pružným žebrům je její tělo tak poddajné, že rozhoduje hlavně velikost hlavy. Kde se protáhne ta, dostane se dovnitř celé zvíře.
Škvíry kolem trubek a kabelů vycpěte drátěnkou a přetřete tmelem, protože montážní pěnu myši prokoušou. Na spodek dveří připevněte kartáčovou lištu. Zásoby přesypte do uzavíratelných plastových nebo kovových nádob a drobky uklízejte hned. Když je ve skříňce dostupné jídlo, žádná vůně myši neodradí.
Zásoby v uzavíratelných nádobách a uklizené drobky připraví myši o hlavní důvod zůstávat v kuchyni. Ilustrační foto. Zdroj: Ron Lach / Pexels.
Pokud myši přesto zůstávají, rozmístěte podél stěn sklapovací pasti. Jedy patří jen do zajištěných staniček a při větším výskytu je lepší zavolat odbornou deratizaci.
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Zdroje: https://www.rentokil.com/cz/vsechny-sluzby/hubeni-skudcu/mysi/jak-odradit-mysi, https://www.rentokil.com/cz/blog/blog-o-hlodavcich/pozor-mysi-se-mohou-protahnout-mezerami-o-velikosti-tuzky, https://ask.extension.org/kb/faq.php?id=893473, https://pdsa.org.uk/cats-and-essential-oils-advice, https://www.idealhome.co.uk/house-manual/cleaning/scents-mice-hate, https://homesandgardens.com/solved/what-smells-do-rats-and-mice-hate, https://www.denik.cz/dum-a-byt/mys-domacnost/, https://orkin.com/pests/rodents/mouse-control/how-effective-are-natural-mouse-repellents, https://content.ces.ncsu.edu/surveillance-and-management-of-common-structure-invading-mice, https://housedigest.com/1389975/bay-leaves-repel-mice-pests-naturally, https://www.housedigest.com/1402538/coffee-grounds-keep-mice-pests-away-home-garden, https://www.fantasticpestcontrol.co.uk/mice/what-smells-do-mice-hate, https://ipiq.io/patents/7115956, https://www.rentokil.co.uk/blog/scents-that-repel-mice/