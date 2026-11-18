Ještě letos na jaře Ministerstvo dopravy slibovalo seniorům a studentům od ledna levnější vlak i autobus. Z vyšší slevy zatím nic nebude. V několika krajích navíc zmizel i příspěvek, který k jízdnému přidávaly samy kraje. Kdo jezdí s měsíční jízdenkou, pocítí to v peněžence.
Státní polovina platí dál
Polovinu plného jízdného zaplatí i v roce 2027 senioři nad 65 let a studenti do 26 let. S touto slevou počítá návrh státního rozpočtu, další zlevnění v něm chybí.
Co v pěti krajích zmizí, jsou krajské peníze, které od léta 2025 snižovaly cenu ještě o kus níž. V Karlovarském kraji tahle sleva navíc skončí s koncem roku 2026, ve zbylých čtyřech skončila už dřív.
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Od 1. července 2025 přidávalo osm krajů vedených hnutím ANO ke státní 50% slevě dalších 25 % plné ceny. Senioři a studenti tak měli dohromady slevu 75 %, většinou jen u časových jízdenek, třeba týdenních nebo měsíčních. Zlínský kraj příspěvek dával jen dětem a studentům, senioři nad 75 let tam jezdí zdarma.
Ve většině krajů se příspěvek neodečítal hned u pokladny, výjimkou je Olomoucký kraj, kde se sleva odečte rovnou při koupi. Cestující musel o proplacení požádat, zpravidla elektronicky s naskenovanou nebo vyfocenou jízdenkou, a peníze dostal zpětně, v Karlovarském kraji třeba formou daru na základě darovací smlouvy. Kraj vracel čtvrtinu plné ceny, tedy polovinu toho, co člověk zaplatil po státní slevě. Bez příspěvku proto jízdenka vyjde na dvojnásobek.
Podle našeho modelového výpočtu z ceníku Integrované dopravy Karlovarského kraje (IDOK) platného v letech 2024 a 2025, kdy maximální cena plného 30denního jízdného byla podle zóny 420 až 900 Kč, to u 30denní jízdenky dělá asi 105 až 225 Kč měsíčně a aktuální ceny se mohou lišit. Ve většině zón si senior nebo student připlatí zhruba 130 až 170 Kč. Na 200 Kč a víc to vyjde jen ve 2 z 25 zón, a to v těch, které zahrnují i MHD Karlových Varů nebo Mariánských Lázní.
Přečtěte si také: Smrdí vám pračka? Opraváři upozorňují na ucpaný filtr čerpadla. Oprava po záruce vyjde až na 4 990 Kč Bez krajského příspěvku si senior nebo student s 30denní jízdenkou na Karlovarsku ve většině zón připlatí zhruba 130 až 170 Kč měsíčně. Ilustrační foto. Kraj po kraji: kde sleva končí
Každý kraj se rozhodl po svém. Plzeňský bral rok 2025 jako zkoušku a čekal na celostátní slevu, Královéhradecký počítal s jednorázovou akcí. Moravskoslezský a Karlovarský kraj uvádějí nízký zájem. Opoziční politici proplácení přes žádosti kritizují jako administrativně náročné.
Kraj Sleva navíc Kdy Karlovarský končí od 1. ledna 2027 Plzeňský skončila po roce 2025 Královéhradecký skončila po roce 2025 Moravskoslezský skončila v roce 2026 už nebyla Zlínský zrušena žákům a studentům, senioři nad 75 let jezdí dál zdarma začátkem roku 2026 Olomoucký zůstává 75 % pro juniory, studenty i seniory i v roce 2027 Vysočina zůstává, zastupitelé zrušení odmítli stav k listopadu 2026
Olomoucký kraj pokračuje, protože po zvýšení slevy výrazně přibylo prodaných jízdenek, nejvíc mezi studenty. O posledním z osmi krajů se ještě rozhoduje.
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Vyšší sleva tu už jednou byla. Zavedl ji tehdejší kabinet v září 2018 a další vláda ji od dubna 2022 kvůli úsporám snížila na 50 %. Současná vláda slíbila v programovém prohlášení, že 75 % vrátí. Kdo za slibem i jeho odkladem stojí, rozebírají zdroje uvedené pod článkem.
Ministerstvo dopravy v únoru a dubnu 2026 ohlašovalo vyšší slevu od 1. ledna 2027. V září 2026 ale ministr dopravy oznámil, že na ni v rozpočtu nejsou peníze. Podle něj dostaly přednost investice do dálnic a železnic. Ministr chce také ověřovat, zda lidé zlevněné jízdenky opravdu projezdili.
„V programovém prohlášení vlády není stanovena doba, odkdy to vláda zavede,“ uvedl pro TV Nova ministr dopravy. V červnu 2026 z vládní strany zaznělo, že by se vyšší sleva mohla vrátit až v roce 2028. Ministr tento rok v září nepředjímal. Rozhodne až další státní rozpočet.
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Kdo v Karlovarském kraji jezdí na 7denní nebo 30denní jízdenky IDOK, dostane zpátky čtvrtinu plného, nezlevněného jízdného, tedy polovinu toho, co u pokladny zaplatil, ještě za jízdenky koupené od července 2025 do konce roku 2026. Žádost se podává jen online přes portál kraje, a to nejpozději do 31. ledna 2027.
Vyplatí se projít doma schované jízdenky a doklady a žádosti poslat co nejdřív. Seniorům, kteří s internetem nepracují, může s vyplněním pomoci někdo z rodiny nebo soused.
Zdroje: https://www.kr-karlovarsky.cz/temata/doprava/slevy-na-dopravu, https://www.kr-karlovarsky.cz/aktuality/karlovarsky-kraj-plni-slib-bude-proplacet-slevy-na-dopravu-pro-studenty-seniory, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2874188, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/od-navysenych-slev-na-jizdnem-uz-nektere-kraje-upustily-zustavaji-ve-ctyrech-377753, https://news.refresher.cz/214227-Pred-volbami-slibovali-levnejsi-cestovani-Ted-vetsina-kraju-vedenych-ANO-rusi-slevy-na-jizdnem, https://www.novinykraje.cz/2026/11/11/deti-studenti-i-seniori-budou-dal-jezdit-za-ctvrtinu-kraj-zachova-slevy-v-doprave, https://www.echo24.cz/a/HX2zA/zpravy-ekonomika-kasa-je-prazdna-tlak-na-deficit-giganticky-vlada-laviruje-sleva-na-dopravu, https://www.echo24.cz/a/H9ff2/zpravy-domov-slevy-se-vraci-studenti-a-seniori-budou-od-ledna-2027-zase-jezdit-se-slevou-75, https://www.finance.cz/553201-v-8-krajich-mohou-studenti-a-seniori-ziskat-75-slevu-na-jizdnem/, https://energozrouti.cz/clanek/vlada-couva-z-dalsiho-slibu-seniori-kvuli-odkladu-prijdou-o-miliardy, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/637228-kraje-jednaji-o-slevach-na-jizdne-podivejte-se-kde-uz-je-rozhodnuto, https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPUJJDUGRBIATUY/text, https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPUJJDUGRBIATUY, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kraj-proplati-seniorum-a-detem-polovinu-casove-jizdenky-populismus-zlobi-se-opozice-279947, https://www.svvcr.cz/wp-content/uploads/2026/05/2026_VV_slevy.pdf, https://zlin.rozhlas.cz/zlinsky-kraj-zavadi-25-slevy-na-jizdne-pro-deti-zaky-a-studenty-cilem-je-9498862, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/661478-vlada-slibila-levnejsi-jizdne-studenti-a-seniori-si-ale-od-ledna-priplati
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