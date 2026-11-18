Představte si, že je vám přes padesát. Zaměstnavatel s vámi po letech rozvázal pracovní poměr a za pár dní máte narozeniny. Na úřad práce chcete zajít hned druhý den, abyste o nic nepřišli. Pár dní v kalendáři přitom může rozhodnout o tom, jak dlouho vám bude chodit podpora.
Rozhoduje věk v den žádosti
Délku podpory v nezaměstnanosti určuje zákon o zaměstnanosti podle věku. Podle § 43 odst. 2 se věk posuzuje ke dni, kdy podáte žádost o podporu. Na den výpovědi ani na poslední den v práci se nehledí.
Pravidlo je v zákoně, ale ve shonu kolem odchodu z práce se na rozhodný den snadno zapomene. Od 1. ledna 2026 se navíc věkové hranice posunuly o dva roky výš, z 50 a 55 na 52 a 57 let. Pro rok 2026 platí tato délka podpory a sazby z průměrného čistého výdělku:
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Věk v den žádosti do 52 let 52–57 let nad 57 let Podpora celkem 5 měsíců 8 měsíců 11 měsíců z toho 80 % výdělku 2 měsíce 3 měsíce 3 měsíce z toho 50 % výdělku 2 měsíce 3 měsíce 3 měsíce 40 % výdělku zbytek doby zbytek doby zbytek doby
Ve vyšší věkové skupině tedy dostanete vždy o 3 měsíce podpory víc. Kdo měl v den žádosti hranici 57 let už za sebou, má nárok na 11 měsíců místo 8. Od kterého dne přesně spadáte do vyšší skupiny, si ověřte na pobočce Úřadu práce.
Kolik jsou tři měsíce v penězích
Podle našeho modelového výpočtu se sazbami pro rok 2026 dostane člověk s čistým výdělkem 28 000 Kč do 52 let celkem 84 000 Kč. Ve stejném modelu je to ve skupině nad 52 do 57 let 131 600 Kč a nad 57 let 165 200 Kč.
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Kdo překročí první hranici, získá v modelu o 47 600 Kč víc, protože se mu prodlouží i období vyšší sazby. U druhé hranice je rozdíl 33 600 Kč, tedy tři měsíce s nejnižší sazbou. Skutečnou částku určí váš průměrný výdělek a také strop, který pro žádosti podané v roce 2026 činí 38 537 Kč měsíčně.
Každý den čekání něco stojí
Peníze vám úřad začne počítat až ode dne, kdy o podporu požádáte. Výjimku mají ti, kdo o podporu požádají nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání: těm podpora náleží už ode dne, který po skončení zaměstnání následuje.
Kdo o podporu nepožádá do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání, dostane ji až ode dne podání žádosti. Ilustrační foto. Zdroj: Julia Taubitz / Unsplash.
Zařazení do evidence a podpora jsou dvě samostatné žádosti. Kdo o podporu požádá později, nedostane nic za dny před žádostí a podpůrčí doba mu začne běžet až od ní. Čekat se proto vyplatí jen tehdy, když vás od vyšší věkové skupiny dělí opravdu pár dní.
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Než žádost o podporu odložíte, domluvte se s úřadem práce. Do evidence se zařaďte včas, protože po dobu evidence za vás stát platí zdravotní pojištění.
Nejdřív evidence, potom podpora
Žádost o podporu přichází na řadu až po zařazení do evidence. Nejdřív podáte žádost o zprostředkování zaměstnání. O podporu pak žádáte na pobočce Úřadu práce, kde jste v evidenci vedeni. Podat žádosti můžete:
online přes Klientskou zónu Jenda s Identitou občana nebo Bankovní identitou, osobně na pobočce Úřadu práce, na vybraných pobočkách České pošty. Přečtěte si také: Úřady práce přepočítávají superdávku. Tyto 4 skupiny Čechů na ni mohou doplatit
Nárok má jen ten, kdo za dva roky předcházející zařazení do evidence získal aspoň 12 měsíců důchodového pojištění. Započítají se i náhradní doby, třeba péče o malé dítě. Hranice 52 a 57 let jsou od důchodového věku ještě daleko. Kdo už ke dni přiznání podpory pobírá starobní důchod, podporu nedostane.
Co chystá vláda na rok 2027
Návrh MPSV, který vláda schválila 31. srpna 2026, počítá od 1. ledna 2027 se sazbami 65 %, 50 % a 45 % pro všechny věky. Po dvaapadesátce by se vyšší sazby vyplácely stejně dlouho jako mladším, a starší uchazeči by tak o své zvýhodnění přišli. Délka podpory 5, 8 a 11 měsíců se podle návrhu nemění.
Sněmovna návrh zatím neschválila. V říjnu 2026 prošel prvním čtením a teď ho projednává sociální výbor. Ministr práce Aleš Juchelka 9. listopadu 2026 ohlásil zmírnění mimo jiné pro uchazeče nad 52 let, konkrétní sazby ale neuvedl. Zatím tedy platí současná pravidla a podoba novely se ještě může změnit.
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Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435, https://mpsv.gov.cz/up-cz/zadost-o-zprostredkovani-zamestnani-a-podporu-v-nezamestnanosti, https://mpsv.gov.cz/up-cz/co-delat-pri-ztrate-zamestnani, https://www.podnikatel.cz/clanky/podpora-v-nezamestnanosti-bude-v-roce-2026-vyssi-a-casto-i-delsi/, https://www.finance.cz/clanky/mpsv-chce-snizit-podporu-v-nezamestnanosti-babisovi-prijde-az-moc-vysoka/, https://www.epravo.cz/top/clanky/podpora-v-nezamestnanosti-a-jeji-zmeny-od-1-ledna-2026-120382.html, https://www.praceamzda.cz/novinky/17287/podpora-v-nezamestnanosti-od-roku-2027-klesne-vlada-schvalila-navrh-zmen, https://mpsv.gov.cz/efektivnejsi-ochrana-a-motivace-k-hledani-lepsi-prace-snemovna-schvalila-zmeny-podpory-v-nezamestnanosti, https://advokatnidenik.cz/2026/09/02/vlada-schvalila-navrh-se-snizenim-podpory-v-nezamestnanosti/, https://www.echo24.cz/a/HwU5c/zpravy-domov-snemovna-podporila-snizeni-podpor-v-nezamestnanosti, https://nsgmorison.cz/podpora-v-nezamestnanosti-od-roku-2027/, https://davky.cz/aktuality/podpora-v-nezamestnanosti-2027-navrh/, https://www.blesk.cz/clanek/852336, https://mpsv.gov.cz/vlada-schvalila-zmeny-podpory-v-nezamestnanosti-statu-usetri-az-5-miliard-korun-rocne