Těsnění kolem dveří lednice patří k místům, na která při běžném úklidu často zapomínáme. Špatně těsnící dveře umožňují pronikání teplého vzduchu dovnitř, takže spotřebič musí intenzivněji chladit. Pravidelná péče proto pomáhá udržovat lednici čistou a může přispět i k úspoře energie.
Nečistoty se hromadí hlavně v záhybech
Pružné těsnění bývá opatřeno drážkami, ve kterých snadno ulpívají zbytky jídla a kondenzovaná voda. Pokud se nečistoty neodstraňují, může se objevit nepříjemný zápach nebo tmavé skvrny připomínající plíseň. Nejvíce pozornosti věnujte spodním rohům dveří a místům kolem úchytek, kde se často drží vlhkost.
K čištění obvykle postačí měkký hadřík, vlažná voda a malé množství jemného prostředku na nádobí. Záhyby opatrně rozevřete prsty a vyčistěte je bez použití ostrých předmětů. Nakonec těsnění otřete čistou vodou a důkladně osušte. Vyhněte se drsným houbičkám, rozpouštědlům a agresivním čisticím přípravkům, které by mohly gumu poškodit.
Tip: Potraviny, které byste neměli dávat do lednice. Zbytečně zvyšují účty za elektřinu.
Jak poznat, že těsnění přestává fungovat
Jedním z varovných signálů je, když dveře nedoléhají tak jako dříve nebo se samovolně pootevírají. Na těsnění se mohou objevit také praskliny, natržená místa, ztvrdlé úseky nebo deformace, kvůli kterým nedokáže rovnoměrně přilnout k povrchu lednice.
Dalším příznakem může být nadměrná kondenzace uvnitř spotřebiče, častější tvorba námrazy nebo nepřetržitý chod kompresoru. Tyto projevy ale mohou mít i jiné příčiny, například špatně nastavenou teplotu, přeplněnou lednici či závadu chladicího systému.
Jednoduchá kontrola pomocí papíru
Funkčnost těsnění lze orientačně ověřit obyčejným listem papíru. Vložte ho mezi těsnění a rám lednice, zavřete dveře a zkuste papír pomalu vytáhnout. Pokud klade mírný odpor, těsnění v daném místě pravděpodobně přiléhá. Jestliže papír vyklouzne téměř bez odporu, může být těsnění uvolněné nebo poškozené. Zkoušku proveďte na několika místech po obvodu dveří. Jediný test totiž nemusí odhalit problém v jiném rohu. Výsledek berte jako orientační, protože odpor papíru ovlivňuje také jeho tloušťka a konstrukce dveří.
Foto: Pixabay
Kdy stačí čištění a kdy je potřeba výměna
Pokud těsnění pouze lepí, je špinavé nebo má nepříjemný zápach, důkladné vyčištění a vysušení často pomůže. Jestliže je však popraskané, natržené nebo trvale zdeformované, samotné mytí jeho funkčnost neobnoví. V takovém případě se vyplatí obrátit na servis nebo zjistit možnost výměny u výrobce spotřebiče.
Těsnění pravidelně kontrolujte, například jednou měsíčně při běžném úklidu lednice. Dveře také zbytečně nenechávejte dlouho otevřené a ověřujte, že jim v zavření nebrání nádoby nebo potraviny. Taková drobná péče může pomoci prodloužit životnost spotřebiče a udržet potraviny ve vhodných podmínkách.
Zdroj: autorka, https://www.czechmagazine.cz/jak-vycistit-tesneni-lednice/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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