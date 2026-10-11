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Přežil válku i celé generace, unikátní Chabal slaví sto let a čeká na rekonstrukci

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To nejlepší má historická budova Puech-Chabalovy filtrace v areálu plzeňské městské vodárny na Homolce už za sebou. Do provozu ji uvedli před 100 lety a podle města jde o poslední dochované zařízení svého druhu na světě. Ještě před rekonstrukcí přibližuje historii této památky výstava pod vodojemem.
Přežil válku i celé generace, unikátní Chabal slaví sto let a čeká na rekonstrukci

Přežil válku i celé generace, unikátní Chabal slaví sto let a čeká na rekonstrukci

Zdroj: Jan Vaněk
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 16:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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