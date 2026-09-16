Světový unikát historické budovy filtrů Puech-Chabal projde obnovou za 164 milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Světový unikát historické budovy filtrů Puech-Chabal projde obnovou za 164 milionů
Auta se znovu vrátila na průtah městem Horšovský Týn. Oprava, kterou silničáři rozdělili do dvou etap, se...
Policie odvolala pátrání po pacientce Psychiatrické nemocnice Dobřany. Čtyřiačtyřicetiletá žena s trvalým...
Obrovský šok zažili řidiči jedoucí po dálnici D5 na Tachovsku ve směru na Plzeň. Proti nim totiž jel...
Do automobilu s rakouskou poznávací značkou nasedla dosud neznámá pachatelka bezprostředně po krádeži v...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
- Policie odvolala pátrání po pacientce, která uprchla z psychiatrické nemocnice
- Senior jel v protisměru po dálnici, řidiči se mu vyhnuli na poslední chvíli
- Policie zveřejnila fotografie ženy a muže. Pátrá po nich v souvislosti s krádeží
- Dva křišťáloví andělé nově rozzářili znovuzrozenou šumavskou kapli ve Vatěticích