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Přerovští mykologové chystají výstavu hub navzdory suchu

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Dlouhé letní sucho a vysoké teploty zkomplikovaly přerovským mykologům přípravu jejich tradiční výstavy hub. Houby sice rostou, ale je jich výrazně méně než v…
houby

houby

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